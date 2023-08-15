В Ленобласти вспыхнул крупный пожар

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В деревне Новосергеевка Ленинградской области вспыхнул крупный пожар, сообщили на официальном сайте МЧС по региону.
Столб дыма, поднявшийся от полыхающей территории, был настолько крупным, что его удалось разглядеть жителям всех районов Санкт-Петербурга.
Администрация Заневского городского поселения рассказала «Осторожно, новости», что огонь вспыхнул на трансформаторной подстанции между Янино и Новосергиевкой. Трансформатор установили только сегодня, и он не выдержал нагрузки.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные.
Напомним, лесной пожар случился в турецкой Анталье рядом с курортными областями. Причина пожара выясняется. Огонь затронул 1,5 гектара леса. Пожар удалось локализовать.
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Администрация Заневского городского поселения рассказала «Осторожно, новости», что огонь вспыхнул на трансформаторной подстанции между Янино и Новосергиевкой. Трансформатор установили только сегодня, и он не выдержал нагрузки.
Напомним, лесной пожар случился в турецкой Анталье рядом с курортными областями. Причина пожара выясняется. Огонь затронул 1,5 гектара леса. Пожар удалось локализовать.
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Евгения Парфентьева