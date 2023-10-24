В Ленобласти задержали сторожа детсада, который насиловал детей под видеозапись

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
В Ленинградской области раскрыли извращенца-педофила, который работал сторожем в детском саду, сообщает Telegram-канал Baza.
Жуткую находку обнаружила заведующая детского сада города Всеволожск. На столе у 67-летнего сторожа она обнаружила море различных флеш-карт и решила проверить, что хранит на них пожилой мужчина. От увиденного она пришла в ужас.
На записях охранник совершал действия сексуального характера со своей 7-летней внучкой и 14-летней дочкой племянницы. Женщина незамедлительно отнесла находку в полицию.
В результате, у охранника изъяли ноутбук, 13 карт памяти, 16 флешек, 7 фотоаппаратов, 2 диктофона и мобильник.
Изготовителя детского порно задержали, на него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Читайте также:
В Москве школьница пожаловалась на домогательства приемного отца-чеченца
СК: В Липецке задержали мужчину, подозреваемого в растлении восьми школьниц
Уфимский суд сообщил, что убивший 14-летнюю сестру парень сперва изнасиловал ее
На записях охранник совершал действия сексуального характера со своей 7-летней внучкой и 14-летней дочкой племянницы. Женщина незамедлительно отнесла находку в полицию.
Изготовителя детского порно задержали, на него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Читайте также:
В Москве школьница пожаловалась на домогательства приемного отца-чеченца
СК: В Липецке задержали мужчину, подозреваемого в растлении восьми школьниц
Уфимский суд сообщил, что убивший 14-летнюю сестру парень сперва изнасиловал ее
Евгения Парфентьева