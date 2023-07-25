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В Ленобласти задержан замглавы администрации Лужского района из-за обрушения моста

25 июля 2023, 14:11

Фото: iStock/Rawf8

В Ленинградской области по делу об обрушении моста на фестивале «Ольгины берега» задержали первого заместителя главы администрации Лужского района Андрея Голубева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Напомним, трагедия произошла на ежегодном фольклорном празднике «Ольгины берега». Очевидицы рассказывают, что люди стали забираться на мостик, чтобы лучше было видно представление. На мосту оказалось так много людей, что он не выдержал их веса и сложился «как карточный домик».

Согласно сообщению, Голубев является главным подозреваемым по статье «Причинение смерти по неосторожности». Именно он организовал фестиваль, во время которого и обрушился мост, из-за чего погиб один человек, еще семеро пострадали.


Сейчас с Голубевым следователи проводят работу.

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#мост
#обрушение
#задержание
#Ленинградская область
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Спасатели не могут пробраться к пострадавшим в ДТП на Алтае туристам
Турист, пострадавший в ДТП на Алтае, находится в крайне тяжелом состоянии
25 июля 2023, 14:26

Фото: iStock/Akacin Phonsawat

Один из туристов, которого удалось вызволить из опрокинувшегося грузовика на Алтае, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Напомним, группа туристом в составе 15 человек направлялась к Каракольским озерам в кузове грузовика. При этом, дорога, по которой проезжали туристы – крайне труднодоступная. По ней можно проехать только на технике высокой проходимости. Предварительно – туристы приехали из Екатеринбурга.  

«Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, его сейчас доставляют в больницу», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.  

Спасатели все еще пытаются добраться до остальных пострадавших.  

На настоящий момент известно об одной погибшей женщине.  

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#Алтай
#Туристы
#Спасатели
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В Москве стали массово задерживать обнаженных пикаперов
Московских пикаперов запечатлели разгуливающими по улицам в обнаженном виде
25 июля 2023, 14:15

Фото: iStock/gemenacom

Пикап-тренер из интернета Роман Похабов запустил среди своих учеников экстраординарный тренд – чтобы раскрепоститься и научиться общаться с женщинами – достаточно прогуляться обнаженным по улицам столицы, видео публикует у себя Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Похабов убеждает своих учеников, что таким образом они научатся владеть своим телом «так, что никто не устоит». Сперва они оголялись коллективно, на стендапе, теперь же, должны выйти на охоту поодиночке.  

Но беда даже не в том, что пикаперы просто разгуливают обнаженными в московские дождливые будни. В таком виде они должны знакомиться с девушками. На нескольких из таких соблазнительный уже лежат заявления в полиции.  

Mash разместил у себя видеоролик с задержанием одного из голых джентельменов. Его коллег сейчас разыскивают.  

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#Пикап
#Москва
#Эксгибиционизм
#Полиция
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В правоохранительные органы поступило сообщение о гранате, найденной у столичного отеля
Территорию вокруг московского отеля St. Regis Moscow Nikolskaya оцепила полиция
25 июля 2023, 13:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

В правоохранительные органы поступило сообщение о гранате, найденной рядом с отелем St. Regis Moscow Nikolskaya в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отель St. Regis Moscow Nikolskaya находится в самом сердце столице – на Лубянке. После сообщения об обнаруженном взрывном устройстве, правоохранительные органы оцепили территорию вокруг здания.  

Постояльцы St. Regis пока остаются в своих номерах, сообщений об эвакуации не поступало.  

При предварительном осмотре, полицейские сделали вывод, что граната игрушечная. Однако, чтобы не рисковать, решили дождаться кинологов с собаками.  

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#Москва
#Отель
#Граната
#Оцепление
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Одноклассница рассказала об убитой 16-летней школьнице, которой перерезали горло
25 июля 2023, 12:40

Фото: iStock/zoka74

Одноклассница убитой в Дивногорске девушки, которую обнаружили с перерезанным горлом, рассказала, что погибшая была доброй и общительной. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Друзей у нее было достаточно много, она была общительной и доверчивой», — цитирует девушку «Газета.Ru».

Напомним, ранее в городе Дивногорск Красноярского края обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Она ушла из дома еще в субботу, 22 июля, и пропала. Как сообщает прокуратура Красноярского края в своем телеграм-канале, девушка договорилась встретиться с подругой на набережной Дивногорска. Подруга ее так и не дождалась, вечером домой девушка не вернулась, телефон был вне зоны доступа.

Ее тело было обнаружено в лесосеке, неподалеку от трассы Р-257, проходящей вдоль Дивногорска. В прокуратуре отметили, что семья девушки характеризуется положительно, на профилактическом учете не состоит.

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#убийство
#одноклассница
#Красноярский край
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В Курске суд вынес приговоры экс-сотрудникам предприятия ОПК по делу о госизмене
25 июля 2023, 12:34

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Курский областной суд приговорил двух экс-работников оборонного предприятия за передачу данных украинской военной разведке: бывшим супругам назначили от 13 до 17 лет лишения свободы и штрафы.
Курский областной суд признал бывших супругов виновными в госизмене. Мужчине назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием 3 лет в тюрьме и 14 лет в колонии строгого режима. Также виновный должен выплатить штраф 450 тысяч рублей. Для него будет действовать ограничение свободы (1,5 года).
 
Бывшей супруге обвиняемого назначено 13 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 350 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком на 1 год.
 
Бывших работников оборонного предприятия обвиняли в передаче данных украинской военной разведке, а также подготовке к совершению взрывов на железнодорожных путях в Курской и Белгородской областях.
 
У бывших супругов было изъято более 4 кг пластичного взрывчатого вещества, 4 взрывателя, конструкторская документация, а также $150 тысяч.
 
Уголовное дело было возбуждено по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к диверсии». Задержанные во всём признались. 

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#Курск
#суд
#госизмена
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Легковой автомобиль снес остановку вместе с женщиной в Москве
25 июля 2023, 12:20

Фото: iStock/Anton Novikov

Женщина пострадала после наезда машины на остановку общественного транспорта на юге Москвы на улице Кировоградская. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Водитель автомобиля Audi на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Daewoo, который от столкновения выехал на остановку общественного транспорта и перевернулся», — приводит сообщение прокуратуры АГН «Москва».

Сообщается, что в результате ДТП пострадала женщина, находившаяся на остановке. Сотрудники прокуратуры Южного административного округа контролируют установление всех обстоятельств аварии.

Напомним, ранее в Москве на улице Каланчевской водитель «Мазерати» не справился с управлением и сбил пешехода, потом машина наехала на столб и врезалась в здание. Пострадавшая девушка госпитализирована.

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#ДТП
#Москва
#остановка
#женщина
#пострадавшие
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В Таджикистане российских туристов эвакуировали с помощью вертолёта
25 июля 2023, 12:07

Фото: istockphoto/molchanovdmitry

Пятеро альпинистов из России эвакуированы на вертолете с гор в Таджикистане.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.

Спасатели выдвинулись к туристам после того, как один из альпинистов почувствовал недомогание во время восхождения. 

«Один из участников покорения вершины в Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области жаловался на развитие пневмонии», — написано в публикации. 
Туристов транспортировали в международный аэропорт Душанбе. После чего пострадавшего альпиниста госпитализировали. 

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#Таджикистан
#вертолет
#туристы
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В Питере тракторист изнасиловал пьяную школьницу
В Санкт-Петербурге взрослый мужчина напоил школьницу, а затем изнасиловал
25 июля 2023, 11:38

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Санкт-Петербурге школьница пошла на прогулку с новым знакомым, который напоил ее и изнасиловал, сообщает «РЕН ТВ».
По информации СМИ, 22 июля 27-летний уроженец Сибири пригласил на прогулку петербургскую восьмиклассницу. Он предложил ей выпить неустановленный напиток, после употребления которого девочка потеряла бдительность. Злоумышленник воспользовался состоянием школьницы и изнасиловал ее.  

Заявление в полицию написала мать девочки.  

Мужчину схватили. Оказалось, что мужчина, работающий трактористом, приехал в северную столицу на заработки.  

На задержанного возбудили уголовное дело за изнасилование. Однако, из чего состоял напиток, который он предложил выпить девочке – следствию еще предстоит установить.

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#Санкт-Петербург
#Тракторист
#Школьница
#Изнасилование
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В Чечне бабушка связала внука из-за сломанных саженцев
25 июля 2023, 11:34

Фото: iStock/Irina_Geo

В Чеченской республике бабушка связала мальчика по рукам и ногам, а потом снимала происходящее на видео с целью пожаловаться на поведение ребёнка его отцу.
Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Кавказ». На кадрах видно, как на стуле сидит мальчик со связанными руками и ногами. За кадром его бабушка говорит, что отправит видео отцу. Также жалуется, что ребёнок сломал во дворе все саженцы. Женщина обещала оставить внука сидеть без воды и еды.
 
Прокуратура начала проверку после случившегося.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который на постоянной основе издевался над своим 10-летним сыном и бил его в Кемерово, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета Росси.

В отношении жестокого отца возбудили сразу два уголовных дела: о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и о причинении физических и психических страданий.

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#Чечня
#бабушка
#внук
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