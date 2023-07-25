В Ленобласти задержан замглавы администрации Лужского района из-за обрушения моста

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В Ленинградской области по делу об обрушении моста на фестивале «Ольгины берега» задержали первого заместителя главы администрации Лужского района Андрея Голубева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Напомним, трагедия произошла на ежегодном фольклорном празднике «Ольгины берега». Очевидицы рассказывают, что люди стали забираться на мостик, чтобы лучше было видно представление. На мосту оказалось так много людей, что он не выдержал их веса и сложился «как карточный домик».
Согласно сообщению, Голубев является главным подозреваемым по статье «Причинение смерти по неосторожности». Именно он организовал фестиваль, во время которого и обрушился мост, из-за чего погиб один человек, еще семеро пострадали.
Сейчас с Голубевым следователи проводят работу.
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Согласно сообщению, Голубев является главным подозреваемым по статье «Причинение смерти по неосторожности». Именно он организовал фестиваль, во время которого и обрушился мост, из-за чего погиб один человек, еще семеро пострадали.
Сейчас с Голубевым следователи проводят работу.
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Элина Позднякова