В Ленобласти женщина попыталась утопить сына после ссоры с его отцом

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В Ленобласти мать поссорилась с отцом ребенка и пыталась утопить 4-летнего сына в ванне.
РЕН ТВ пишет, что в полицию обратился отец мальчика. По его словам, бывшая возлюбленная позвонила ему и сказала, что пыталась утопить их общего 4-летнего сына. Полицейские обнаружили 30-летнюю подозреваемую с ребенком в состоянии удушения.
Женщина рассказала, что, поругавшись с бывшим сожителем, решила свести счеты с жизнью и убить сына. Но, когда мальчик начал захлёбываться, мать испугалась и вызвала скорую.
Ребёнка госпитализировали, а после в состоянии средней тяжести передали отцу. Мать ребёнка госпитализирована в психиатрическую больницу.
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Женщина рассказала, что, поругавшись с бывшим сожителем, решила свести счеты с жизнью и убить сына. Но, когда мальчик начал захлёбываться, мать испугалась и вызвала скорую.
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Мария Фирсова