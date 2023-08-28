В лесу нашли сгоревшую машину с трупом молодой девушки внутри

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В лесу в Челябинской области обнаружили сгоревшую машину с трупом 21-летней девушки внутри, сообщает URA.RU.
Тело девушки нашли в лесу около деревни Малая Ультракова Аргаяшского района.
Первым подозреваемым стал сожитель убитой. Сразу после обнаружения трупа он скрылся, сейчас его разыскивает полиция.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас устанавливаются детали и дополнительные обстоятельства смерти молодой девушки.
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«Машину нашли в лесном массиве у деревни. Ее заметили случайные проезжие. Сейчас следователи ищут виновного в убийстве», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас устанавливаются детали и дополнительные обстоятельства смерти молодой девушки.
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Евгения Парфентьева