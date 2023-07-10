В лесу под Звенигородом нашли противотанковую мину военных времён

Фото: Комлесхоз МО
Звенигородские лесничие нашли у деревни Цыганово предмет, напоминающий боеприпас. На место выехали сотрудники полиции и взрывотехнического отряда Мособлпожспаса, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
В Комлесхозе попросили жителей Подмосковья быть осторожным и внимательными. В случае обнаружения в лесу подозрительных предметов необходимо сразу же сообщить о них на горячую линию лесной охраны 8 (800)100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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Лора Луганская