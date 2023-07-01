В Лионе сообщают о стрельбе из огнестрельного оружия и взрывах

Фото: РИА Новости/Евгений Полойко
Отряды спецназа полиции направлены в Лион, где неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия
Отряды полицейского спецназа Франции были направлены в район Дюшер в Лионе, где неизвестные открыли стрельбу из автоматического огнестрельного оружия. Об этом сообщил в своем Twitter корреспондент местного издания Lyon Mag Жюльен Дамбуаз.
Также журналист напомнил, что незадолго до этого в расположенной к востоку от города коммуне Мейзье неизвестный мужчина расстрелял из охотничьего ружья камеры городского видеонаблюдения.
Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых виден мощный взрыв. Как сообщила газета Le Figaro, речь идет о местном отделении почты.
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Также журналист напомнил, что незадолго до этого в расположенной к востоку от города коммуне Мейзье неизвестный мужчина расстрелял из охотничьего ружья камеры городского видеонаблюдения.
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Артем Путинцев