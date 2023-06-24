В Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер»

istockphoto/Vital Hil
Об этом рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
В своём тг-канале Игорь Артамонов рекомендовал жителям Липецкой области не покидать дома и отказаться от поездок.
По словам губернатора, он понимает все неудобства, но убедительно просит помочь и последовать этим рекомендациям.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы проводят оперативно-боевые мероприятия в Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев написал в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, он понимает все неудобства, но убедительно просит помочь и последовать этим рекомендациям.
Мария Фирсова