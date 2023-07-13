В Липецкой области воздушный шар с людьми зацепился за ЛЭП и загорелся, но никто не пострадал

Фото: iStock/MR1805
В Липецкой области воздушный шар, в корзине которого находились пассажиры, зацепился за высоковольтную линию электропередач и загорелся. Об этом сообщили в правительстве региона.
Также в липецком правительстве уточнили, что подача электроэнергии в дома местных жителей из-за этого инцидента нарушена не была, так как обесточенная ЛЭП являлась транзитной.
Читайте также:
В Дагестане упал воздушный шар с людьми на борту
Сильный ветер унёс надувной шар с ребёнком внутри в Великобритании
В Сочи возбудили уголовное дело после того, как воздушный шар застрял на дереве
Артем Путинцев