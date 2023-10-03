В Липецке арестовали мужчину, который убил четырехлетнюю падчерицу

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Суд Липецка арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве четырехлетней падчерицы, об этом сообщили в объединённой пресс-службе региональной судебной системы.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 30 ноября 2023 года», - прокомментировали ситуацию представители судебной системы.
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