В Липецке дерево, поваленное сильным ветром, упало на девочку

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В Липецке из-за сильного ветра упали более 20 деревьев, одно из них травмировало девочку. Сейчас ребёнок госпитализирован в областную детскую больницу, сообщила в Телеграм-канале мэр города Евгения Уваркина.
«По состоянию на 19 часов зафиксировано падение 21 дерева и крупных веток. Одно дерево упало на девочку. Сейчас она госпитализирована в областную детскую больницу, где проходит обследование. Утром обязательно заеду и проведаю. Окажем всю необходимую помощь», — говорится в публикации.Уваркина добавила, что из-за упавших деревьев повреждения получили одиннадцать автомобилей, детская площадка и забор частного дома. Отмечается, что рабочие уже занимаются уборкой упавших деревьев.
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