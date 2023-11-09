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В Липецке школьники избили сверстника и хотели снять с него скальп

09 ноября 2023, 17:18
Фото: istockphoto/Serghei Turcanu

Фото: istockphoto/Serghei Turcanu

В Липецке группа подростков жестоко издевалась над своим сверстником.
Парня избили и поставили на колени, а потом заставили извиняться. Об этом пишет портал Gorod48.ru. Во время расправы подростки хотели снять с жертвы скальп. На видео одна из участниц издевательства предлагает это сделать товарищам, которые встречают идею радостным смехом.

«Этой историей сейчас занимается полиция. Его обманом выманили из ТРЦ «Малибу», отвели на территорию Военного городка, где унизили и избили. На прощание сказали: «Если мусорнешься, нам терять нечего», — рассказал журналистам отец.

Полиция инициировала доследственную проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Таиланде местные жители напали на россиянку. 23-летняя девушка возвращалась из магазина в апартаменты. В этот момент два тайца подъехали к девушке на мотоцикле. Один из мужчин ударил туристку по голове и отобрал телефон, а потом скрылся с места происшествия.

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#школьники
#подростки
#драка
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Mash: в подмосковном лесу задержали снимавших позиции ПВО мужчин
09 ноября 2023, 18:09

Фото: Istockphoto / scyther5

Военная полиция задержала в Московской области двух предполагаемых шпионов. По данным телеграм-канала Mash, они фотографировали в лесу зенитно-ракетные комплексы.
«Двое мужчин вышли из электрички на одной из железнодорожных станций в Одинцовском городском округе, пошли в лес и нашли позиции ПВО, прикрывающие столицу. Дальше они устроили фотосет у стратегических объектов. Их настиг патруль», – говорится в сообщении. 
Подозрительных граждан передали правоохранителям. На допросе они утверждали, что заблудились и случайно наткнулись на военную технику. 
 
Проводится проверка. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. 
 
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#безопасность
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#лес
#одинцово
#пво
#московская область
#подмосковье
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Обезвредивший убийцу в Электростали житель Подмосковья получил награду
09 ноября 2023, 17:42

Фото: ГУРБ МО

Житель Подмосковья Михаил Сабуркин, в одиночку обезвредивший убийцу в Электростали, решением губернатора региона Андрей Воробьёва награждён знаком Московской области «За доблесть и мужество». Он также получил премию в размере 250 тыс рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Ранее сообщалось, что в сентябре неизвестный открыл огонь из ружья по выходящим из кафе «Колибри» посетителям. Один из них получил тяжёлое ранение и позже скончался в больнице. Очевидец набросился на преступника сзади, повалил его на землю и обезвредил.

Происшествие попало на камеры «Безопасного региона». Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», стрелка задержали. Им оказался ранее судимый местный житель. 

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#гурб
#безопасность
#убийство
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#награда
#московская область
#подмосковье
#электросталь
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В Москве женщина родила ребенка дома и выбросила в мусоропровод
09 ноября 2023, 17:38

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве на улице Вешняковской женщина родила ребенка в квартире и сразу после родов положила в ковш мусоропровода. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Соседи заметили кровь на лестничной площадке и обратились в правоохранительные органы, на момент прибытия которых женщина находилась в квартире», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что новорожденный мальчик жив. Сейчас им занимаются врачи.

Сейчас следователи выясняют причину, по которой 38-летняя женщина приняла решения оставить своего младенца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела под контролем Перовской межрайонной прокуратуры.

Накануне также сообщалось, что в Москве женщина в рассрочку купила ребенка у суррогатной матери. Заказчица платила исполнительнице 25 тысяч рублей в месяц.

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В США олень на заднем дворе дома затоптал женщину
09 ноября 2023, 16:58

Фото: iStock/Soumen Hazra

В США благородный олень-вапити убил женщину, которая вышла на задний двор.
Департамент охоты и рыболовства штата Аризона сообщает, что нападение случилось 26 октября рядом с городом Кингман. Олень зашёл на задний двор и набросился на женщину. Он нанёс ей серьезные травмы. Женщину обнаружил вернувшийся домой муж. На теле были увечья, а недалеко от женщины лежало перевернутое ведро с кукурузой.
 
Мужчина позвонил в службу спасения. Пострадавшую срочно госпитализировали. Из-за тяжести полученных травм женщину ввели в медикаментозную кому. Медики более недели боролись за жизнь пострадавшей, но спасти её не удалось.
 
Сотрудники Департамента охоты и рыболовства Аризоны нашли на участке многочисленные следы оленя. О случившемся уведомили местных жителей и расклеили таблички, где сказано держаться подальше от оленей и не кормить их. По данным специалистов, дикие животные, которых подкармливают, перестают бояться людей и становятся зависимыми от данного способа получения пищи. В итоге это приводит к нежелательным визитам на частную собственность и нападениям на людей.

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#сша
#олени
#новости
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Ещё 30 пострадавших от курсов Шабутдинова готовят заявления в полицию
09 ноября 2023, 16:46

Фото: iStock/marchmeena29

Нашлись ещё 30 человек, которые потеряли деньги на курсах блогера Аяза Шабутдинова, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Отмечается, что блогер вернулся в российскую столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.

В результате, на Шабутдинова завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящий момент в деле блогера указаны 8 пострадавших, однако, стало известно о еще 30 бывших учениках, которые остались недовольны курсами Шабутдинова.

Как отметили в СМИ, если все эти люди действительно смогут подтвердить ущерб, нанесённый Шабутдиновым, адвокатам блогера будет крайне сложно защитить его от наказания с лишением свободы.

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#уголовное фсб
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#блогер
#ущерб
#полиция
#курс
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Росгвардейцы задержали в ресторане Орехово-Зуева пьяного дебошира
09 ноября 2023, 16:45

Фото: Росгвардия МО

Сотрудники Росгвардии задержали в Орехово-Зуеве гражданина, устроившего дебош в ресторане. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Московской области.
Экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования улиц городского округа получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в ресторане на улице Ленина. 
 
Оперативно прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что пьяный мужчина начал приставать к посетителям, нецензурно бранясь. В ответ на замечание от отдыхающих 40-летний местный житель устроил драку, разбил посуду и порвал занавески.
 
Правоохранители задержали нарушителя общественного порядка и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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#безопасность
#подмосковье
#московская область
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«Живодёры»: В Нижнем Новгороде разыскивают человека, который проткнул кота колом
В Нижнем Новгороде разыскивают человека, который проткнул кота деревянным колом
09 ноября 2023, 16:20

Фото: iStock/blinow61

В Нижнем Новгороде разыскивают того, кто насквозь проткнул кота деревянным колом, об этом сообщает «РИА Новости».
К счастью, животное удалось спасти благодаря своевременной помощи. 

Кота экстренно доставили в ветеринарную клинику, где прооперировали и удалили деревянную палку. Сообщается, что состояние животного тяжёлое, но стабильное. У него началось заражение крови, врачи прогнозируют шансы на выживание 50/50, местные жители собирают деньги на лечение животного. 

В МВД заявили, что проводят проверку по факту жестокого обращения с животными и разыскивают причастных к этому жуткому преступлению.

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В Таиланде местные жители напали на россиянку
09 ноября 2023, 16:18

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

На юге Паттайи двое тайцев ударили россиянку по голове и отобрали смартфон.
Женщину госпитализировали, пишет новостной портал Pattaya News. ЧП случилось в южном районе Джомтьен города Паттайя в ночь на четверг. 23-летняя девушка возвращалась из магазина в апартаменты. В этот момент два тайца подъехали к девушке на мотоцикле. Один из мужчин ударил туристку по голове и отобрал телефон, а потом скрылся с места происшествия.

На помощь россиянке пришёл охранник апартаментов и вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов собрали записи с камер видеонаблюдения и начали поиск злоумышленников.

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#таиланд
#чп
#полиция
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Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в супермаркетах
09 ноября 2023, 16:13

Фото: Istockphoto / Drazen Zigic

Мошенники начали использовать в подмосковных супермаркетах новую схему, чтобы обналичить похищенные деньги. Об этом предупредили в пресс-службе Главном управлении региональной безопасности Московской области.
На кассе в магазине к покупателям подходят неизвестные и предлагают оплатить покупки своей банковской картой, а взамен просят наличные. 
«Ни в коем случае не соглашайтесь. С большой долей уверенности можно говорить о том, что карты были украдены, и вы помогаете ворам обналичить их. В таком случае можно стать соучастником преступления и понести за это ответственность», – отметили в ГУРБ. 
Там напомнили, что банковские карты позволяют снимать тысячу или две тысячи рублей без ввода пин-кода. Преступники, которые не знают пароля, таким образом снимают деньги с карты с помощью покупателей. 
 
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