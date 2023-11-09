В Липецке школьники избили сверстника и хотели снять с него скальп

Фото: istockphoto/Serghei Turcanu
В Липецке группа подростков жестоко издевалась над своим сверстником.
Парня избили и поставили на колени, а потом заставили извиняться. Об этом пишет портал Gorod48.ru. Во время расправы подростки хотели снять с жертвы скальп. На видео одна из участниц издевательства предлагает это сделать товарищам, которые встречают идею радостным смехом.
Полиция инициировала доследственную проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что в Таиланде местные жители напали на россиянку. 23-летняя девушка возвращалась из магазина в апартаменты. В этот момент два тайца подъехали к девушке на мотоцикле. Один из мужчин ударил туристку по голове и отобрал телефон, а потом скрылся с места происшествия.
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«Этой историей сейчас занимается полиция. Его обманом выманили из ТРЦ «Малибу», отвели на территорию Военного городка, где унизили и избили. На прощание сказали: «Если мусорнешься, нам терять нечего», — рассказал журналистам отец.
Ранее сообщалось, что в Таиланде местные жители напали на россиянку. 23-летняя девушка возвращалась из магазина в апартаменты. В этот момент два тайца подъехали к девушке на мотоцикле. Один из мужчин ударил туристку по голове и отобрал телефон, а потом скрылся с места происшествия.
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Мария Фирсова