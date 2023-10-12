В Липецке задержали сбежавшего из колонии заключенного

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Из колонии в городе Елец сбежал заключенный, однако, вскоре, его обнаружили дома, в Липецке, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, вчера стало известно, что из исправительной колонии в Ельце сбежал заключенный. 54-летний Вячеслав Яковлев был приговорен к трем годам заключения за кражу. Вчера в 9 часов утра его отправили прибраться в административном здании колонии, откуда он бесследно исчез.
Яковлева нашли уже сегодня, в его квартире в Липецке. Заключенному удалось преодолеть 83 км от ИК-3 в Ельце до своего дома.
Неудачливого беглеца доставили назад, в колонию. Теперь ему грозит дополнительные пять лет заключения за побег.
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Яковлева нашли уже сегодня, в его квартире в Липецке. Заключенному удалось преодолеть 83 км от ИК-3 в Ельце до своего дома.
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Евгения Парфентьева