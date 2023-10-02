В Липецке задержан боец ЧВК «Вагнер» за избиение жены и убийство её дочери

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В Липецке бойца ЧВК «Вагнер» задержали по подозрению в избиении жены и её четырехлетней дочери, которая погибла от полученных травм. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Из сообщения следует, что 31-летний Владимир имеет контракт с ЧВК «Вагнер». В конце августа военный получил отпуск и приехал домой. По материалам дела, он поссорился со своей 35-летней женой и во время конфликта избил её.
Также под руку разъярённому бойцу попала и её четырехлетняя дочь от первого брака. Мужчина несколько раз сильно ударил девочку по голове, после чего она скончалась.
Боец ЧВК «Вагнер» задержан. В деле разбирается полиция.
Ранее также сообщалось, что 35-летний боец ЧВК «Вагнер» сбежал из изолятора МВД во время прогулки. Он отогнул металлические прутья ограждения, залез на вольер и пролез через забор. Досидеть ему оставалось 5 суток. Теперь беглеца ищут.
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Также под руку разъярённому бойцу попала и её четырехлетняя дочь от первого брака. Мужчина несколько раз сильно ударил девочку по голове, после чего она скончалась.
Ранее также сообщалось, что 35-летний боец ЧВК «Вагнер» сбежал из изолятора МВД во время прогулки. Он отогнул металлические прутья ограждения, залез на вольер и пролез через забор. Досидеть ему оставалось 5 суток. Теперь беглеца ищут.
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Элина Позднякова