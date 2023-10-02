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В Липецке боец ЧВК «Вагнер» до смерти избил четырехлетнюю падчерицу

02 октября 2023, 14:32
Фото: iStock/Andrii Zorii

Фото: iStock/Andrii Zorii

В Липецкой области приехавший в отпуск боец ЧВК «Вагнер» избил свою жену и четырехлетнюю падчерицу, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 31-летний военный служит в ЧВК «Вагнер». В конце августа он приехал домой в отпуск и находился там до настоящего момента.

1 октября он сильно поссорился со своей женой, в результате чего между супругами завязалась драка. Военный сильно избил женщину, а позже ему под руку попалась четырехлетняя дочка от первого брака жены.


Он набросился на ребенка с кулаками и, по предварительным данным, нанёс ей несколько ударов по голове. Девочка погибла.

Подозреваемый задержан.

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#драка
#отпуск
#девочка
#вагнер
#чвк
#ребёнок
#смерть
#избиение
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На питерском автовокзале задержали вооруженную пенсионерку
02 октября 2023, 15:03

Фото: istockphoto/VBaleha

На автовокзале в Санкт-Петербурге полицейские разоружили пожилую женщину.
По данным «Фонтанки», пенсионерка пришла на автовокзал на Обводном канале с дорожной сумкой, в которой лежал газовый пистолет «ИЖ 78-8» и 7 патронов. Оружие высветилось во время досмотра на интроскопе.

Сотрудники вокзала, увидев пистолет, воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. 

Выяснилось, что оружие не зарегистрировано, а женщина не состоит на учёте как владелица пистолета. Пенсионерку задержали и доставили в 5-й отдел полиции, где составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что пьяного школьника сняли с электрички в Ленинградской области. Инцидент случился в электричке, которая следовала из Санкт-Петербурга в Будогощь. Компания из пяти детей находилась в одном из вагонов. Мальчику стало плохо. По прибытии в Кириши школьника без сознания госпитализировала скорая помощь. Остальные дети разбежались.

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#пенсионерка
#санкт-петербург
#чп
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В китайской провинции упал пассажирский самолет
02 октября 2023, 14:53

Фото: istock/frentusha

В провинции Аньхой упал пассажирский самолет.
Об этом сообщил китайский информационный портал «Пэнпай».
 
Авиалайнер с пассажирами на борту упал на востоке Китая 1 октября. Информации о том, куда он летел, и сколько человек было на борту, пока не сообщается.
 
Самолёт принадлежит авиаклубу «Аньхой цзиньин» («Золотой орел Аньхоя»). Данные о пострадавших уточняются. Началось расследование происшествия. Обстоятельства станут известны позднее. 

Ранее сообщалось, что самолет разбился при попытке сесть в аэропорту малийского города Гао. Борт потерпел крушение и разбился около аэропорта. После этого он загорелся. 

Также сообщалось, что в Пензенской области около деревни Князь-Умёт упал самолет. Он зацепился за линии электропередач. Пилот воздушного судна погиб. На земле пострадавших нет. ​

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#китай
#самолёты
#авария
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В Ленобласти третьеклассник напился до потери сознания
02 октября 2023, 14:17

Фото: istockphoto/Motortion

Пьяного школьника сняли с электрички в Ленинградской области.
78.ru пишет, что инцидент случился в электричке, которая следовала из Санкт-Петербурга в Будогощь. Компания из пяти детей находилась в одном из вагонов. Мальчику стало плохо. По прибытии в Кириши школьника без сознания госпитализировала скорая помощь. Остальные дети разбежались.
 
10-летний мальчик был в состоянии тяжелейшего алкогольного опьянения. Он не приходил в сознание на протяжении всей ночи. Где компания детей взяла спиртное, не уточняется.
 
Мальчик живёт с мамой, которая воспитывает его одна. На неё составили протокол.

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#дети
#алкоголь
#школа
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Двухлетний ребенок поперхнулся и умер на руках у мамы в столичном ТРЦ
02 октября 2023, 14:10

Фото: iStock/vmargineanu

В московском ТЦ «Соларис» двухлетний ребенок поперхнулся едой, которую дала ему мама и умер прямо у нее на руках. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что 40-летняя женщина приехала в ТРЦ на детский день рождения. Дети играли, в какой-то момент мать дала ребенку перекусить. Малыш поперхнулся и начал задыхаться. Женщина пыталась оказать ему первую помощь, также очевидцы вызвали скорую помощь. Однако ребенок скончался до приезда медиков.

Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. При этом уточняется, что семья, в которой рос ребенок, является благополучной.

Ранее стало известно, что в Сочи будут судить блогера-сыроеда, младенец которого умер от истощения. По информации следствия, в феврале 2023 года у сожительницы обвиняемого родился сын весом в 2300 грамм. Отмечается, что ребенок был рожден в ненадлежащих условиях (не в больнице), а также не был зарегистрирован в ЗАГСе после появления на свет.


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#дети
#ребёнок
#помощь
#семья
#женщина
#мать
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На мэра Тулуна Кариха завели уголовное дело
02 октября 2023, 13:20

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Юрия Кариха подозревают в мошенничестве с недвижимостью.
В кабинете у мэра Кариха прошли обыски: правоохранители изъяли документы. Чиновник доставлен в Иркутск на допрос.

Ранее Сыктывкарский городской суд Республики Коми заключил по стражу главу МР «Печора» Валерия Серова, который задержан по подозрению в коррупции.

Серов заключен под стражу на срок два месяца. По предварительной информации, он  был в сговоре вместе со своим коллегой и получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере четырех миллионов рублей за совершение действий в пользу последнего. Валерия Серова задержали утром 30 сентября.

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В Ульяновске пятиклассники сломали ноги, выпрыгнув из окна школы


#мэр
#уголовное дело
#полиция
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В Сочи погибла туристка из-за тяжёлого рюкзака
02 октября 2023, 12:42

Фото: istockphoto/Poike

Девушка упала со 100-метрового склона в горах Сочи.
«Кавказский заповедник» пишет, что туристическая группа из двух мужчин и девушки планировала отправиться в поход по маршруту №8а до лагеря Холодный. Туристы уведомили о своих планах спасателей, но в пути отклонились от маршрута. Они хотели покорить вершину горы Псеашхо Сахарный. Мужчины и женщина оказались на территории заповедника, закрытого для посещения.

Группа остановилась на привал. Девушка села у края тропы и упала назад. Рюкзак её перевесил.  Туристка скатилась по склону и получила множество травм. Двигаться самостоятельно она уже не могла. Мужчины спустились к ней, вызвав к месту ЧП спасателей.

Добраться до девушки удалось только ночью. К этому времени она уже скончалась. 

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#сочи
#туризм
#туристы
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В Ульяновске пятиклассники сломали ноги, выпрыгнув из окна школы
02 октября 2023, 11:44

Фото: iStock/necati bahadir bermek

Трое пятиклассников получили различные переломы, прыгнув со второго этажа ульяновской школы №64.
Дети испугались пожарной сигнализации, которая сработала внезапно. По предварительной информации, она сработала из-за отключения света: никакой реальной угрозы не было. У выпрыгнувших из окна школьников пострадали ноги. Им оказывают помощь врачи.
 
Baza пишет, что у одной из школьниц сломана нога, у мальчика подозревают перелом пятки, а у третьего пострадавшего диагностированы ушибы.
 
Shot пишет, что паника в школе началась из-за школьника, который начал бегать по коридорам и кричать: «Теракт! Теракт!», — сразу после срабатывания пожарной сигнализации. Дети испугались и стали выбегать из классов. В кабинете, где проходил урок у пятого класса, началась сильная давка.

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#дети
#школа
#школьники
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В Королёве спасатели достали из погреба упавшую женщину
02 октября 2023, 11:24

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вызволили женщину, которая оступилась и упала в погреб на собственном приусадебном участке. Инцидент произошёл в СНТ «Стандарт» городского округа Королёв, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились соседи, услышавшие крики о помощи. Прибежав на зов, они обнаружили в погребе 55-летнюю женщину.
 
Прибыв на место вызова, спасатели решили использовать альпинистское снаряжение. Страхуемый коллегами сотрудник спустился в погреб и осмотрел пострадавшую. Оказалось, что при падении она сломала ногу. 
 
Наложив шину на повреждённую конечность, специалист зафиксировал хозяйку участка в спасательной косынке, и работники дежурной смены подняли её на поверхность. После этого женщину передали врачам скорой помощи.

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#подмосковье
#московская область
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В Красноярском крае школьница оказалась в больнице после избиения сверстницами
02 октября 2023, 10:53

Фото: istockphoto/Anetlanda

В Ачинске 14-летняя школьница оказалась в больнице после драки с тремя сверстницами.
В главном управлении МВД России по региону сообщают, что пострадавшая девочка и нападавшие учатся в параллельных классах. На школьницу накинулись подростки во дворе, который находится недалеко от школы. Поводом для конфликта могла стать личная неприязнь к девочке.
 
С родителями и подростками провели беседу. До этого момента на учёте никто из школьниц не состоял. В каком состоянии находится пострадавшая, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подростки жестоко избили мужчину. Екатеринбуржцы стали свидетелями драки в микрорайоне Вторчермета, мужчину госпитализировали. Очевидцы считают, что в драке участвовало около 10 человек. Группа подростков накинулась на мужчину возле круглосуточного магазина.

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#драка
#подростки
#школа
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