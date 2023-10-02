В Липецке боец ЧВК «Вагнер» до смерти избил четырехлетнюю падчерицу

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В Липецкой области приехавший в отпуск боец ЧВК «Вагнер» избил свою жену и четырехлетнюю падчерицу, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 31-летний военный служит в ЧВК «Вагнер». В конце августа он приехал домой в отпуск и находился там до настоящего момента.
1 октября он сильно поссорился со своей женой, в результате чего между супругами завязалась драка. Военный сильно избил женщину, а позже ему под руку попалась четырехлетняя дочка от первого брака жены.
Он набросился на ребенка с кулаками и, по предварительным данным, нанёс ей несколько ударов по голове. Девочка погибла.
Подозреваемый задержан.
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1 октября он сильно поссорился со своей женой, в результате чего между супругами завязалась драка. Военный сильно избил женщину, а позже ему под руку попалась четырехлетняя дочка от первого брака жены.
Подозреваемый задержан.
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Евгения Парфентьева