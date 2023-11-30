В Липецкой области маршрутка врезалась в автобус, есть погибшие

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В Липецкой области случилось ДТП с участием маршрутки Mercedes и автобуса «ПАЗ-Вектор».
В аварии погибли два человека, сообщает областная прокуратура. Автомобили столкнулись в 8:10 на 77 км дороги «Липецк-Данков».
«Предварительно, причиной аварии стало несоблюдение требований ПДД водителем Mercedes, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения», - сказано в сообщении.
Погибшие находились в Mercedes. Еще девять человек, которые находились в маршрутки, получили травмы. Трое проходят лечение амбулаторно, а шестеро доставлены в реанимацию.
Водитель автобуса «ПАЗ» не пострадал. В момент аварии он не перевозил пассажиров.
По данным прокуратуры, маршрутка относится к частной дорожной организации. В момент ДТП везла работников на место субподрядных работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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«Предварительно, причиной аварии стало несоблюдение требований ПДД водителем Mercedes, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения», - сказано в сообщении.
Водитель автобуса «ПАЗ» не пострадал. В момент аварии он не перевозил пассажиров.
По данным прокуратуры, маршрутка относится к частной дорожной организации. В момент ДТП везла работников на место субподрядных работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Мария Фирсова