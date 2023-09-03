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В Липецкой области поезд насмерть сбил ребёнка на велосипеде

03 сентября 2023, 09:30
Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

6-летний мальчик попал под поезд.
РЕН ТВ пишет, что мальчик вместе с отцом подъехали к железнодорожному переезду на велосипедах. В тот момент на переправе был закрыт шлагбаум. Отец ребёнка отвлёкся и не успел остановить ребёнка, который выехал на железнодорожные пути.

Мужчина бросился к мальчику, оказалось слишком поздно. Ребёнок погиб.


Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения трех легковых авто и грузовика в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.

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#поезд
#железная дорога
#дети
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В Екатеринбурге девушка-подросток устроила аварию с тремя пострадавшими
03 сентября 2023, 09:22

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

17-летняя девушка села за руль без прав и врезалась в столб на Химмаше.
В Екатеринбурге после аварии госпитализированы трое пострадавших. Среди них сама девушка и пассажиры (17 и 22 лет).
 
ДТП случилось 3 сентября на Химмаше в 04.37 утра. 17-летняя девушка на «девятке» влетела в столб. Сообщается, что она села за руль, не имея водительских прав. Сотрудники ГИБДД начала проверку.
 
Госавтоинспекция напоминает родителям и иным законным представителям о том, что необходимо не допускать и пресекать попытки детей управлять транспортными средствами.

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#екатеринбург
#дтп
#авария
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NTV: На юго-востоке Турции упал крупный метеорит
03 сентября 2023, 07:07

Фото: iStock/ClaudioVentrella

Жители сразу пяти турецких провинций в ночь на воскресенье стали свидетелями падения крупного метеорита на юго-востоке страны, сообщает телеканал NTV. Очевидцам даже удалось заснять это не самое частое природное явление на видео.
Увидеть падающее небесное тело можно было в Эрзуруме, Диярбакыре, Малатье, Газиантепе, Шанлыурфе и других городах Турции.



По мере приближения к Земле объект раскололся на несколько частей, после чего спустя всего несколько секунд, небо вновь стало полностью темным.

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#турция
#космос
#видео
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CNN: Десятки тысяч гостей американского фестиваля Burning Man застряли в пустыне из-за ливней
03 сентября 2023, 05:20

Фото: iStock/Kamran_Khan

Тысячи участников фестиваля Burning Man оказались «в пустынной ловушке» d inиз-за мощных ливней. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Мощнейший ливень превратил дороги в грязь. Из-за проблем с непогодой в лагере была приостановлена уборка тысяч переносных туалетов. Также по дорогам запрещено движение любых автомобилей кроме машин скорой помощи.

Из-за дождей отменены различные арт-программы. Организаторы уже предупредили участников, что проливные дожди будут идти ещё несколько дней.

Людей призывают не покидать пустыню Блэк-Рок в штате Невада, где проходит фестиваль, а также экономить еду и воду.

«Ворота и аэропорт Блэк-Рок-Сити останутся закрыты на въезд и выезд. Экономьте продовольствие, еду и топливо, укройтесь в теплом и безопасном месте», — отмечают организаторы.

Фестиваль музыки и искусств Burning Man вот уже несколько лет проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, и ежегодно его посещают около 70 тысяч  человек. Они создают в пустыне арт-объекты и необычные транспортные средства, которые сжигают в конце фестиваля.

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#фестиваль
#ливень
#сша
#погода
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«Зеркало недели»: В Одессе прозвучал мощный взрыв
03 сентября 2023, 03:37

Фото: iStock/V-art

Мощный взрыв прозвучал в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». Другие подробности случившегося пока остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#украина
#одесса
#взрывы
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Baza: Народную артистку России Юлию Рутберг ограбили в Москве
03 сентября 2023, 02:10

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса, народная артистка России Юлия Рутберг была ограблена в Москве, сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь при этом на собственные источники.
По словам информаторов «Базы», Рутберг в момент ограбления не было дома — она уехала на гастроли. Возможно, грабители могли знать об этом.

Взломав дверь квартиры Рутберг на Смоленской-Сенной площади, злоумышленники вынесли из неё два миллиона евро и семь тысяч рублей.

В 2016 году народная артистка РФ уже становилась жертвой обмана, когда её знакомый, риэлтор Витапий Подольский, взял у неё в долг три миллиона рублей, но так и не вернул.

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#артист
#ограбление
#москва
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«Известия»: Падение метеорита в Турции попало на видео
03 сентября 2023, 01:42

Фото: iStock/MARHARYTA_MARKO

Жители как минимум пяти провинций Турции, пишут в воскресенье «Известия», стали свидетелями не самого частого природного явления — падения метеорита. Его было видно в Малатье, Эрзуруме, Газиантепе, Элязыге, Диярбакыре, Шанлыурфе и других городах страны.



По мере приближения к Земле объект раскололся на несколько частей, после чего, спустя всего несколько секунд, небо над юго-востоком Турции вновь стало полностью темным.

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#космос
#видео
#турция
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ТАСС: Киевский вокзал в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва
03 сентября 2023, 00:32

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Киевский вокзал в Москве эвакуируют из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.
«Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация», — сказал собеседник агентства.

Сейчас эта информация проверяется, на месте работают специалисты.

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#вокзал
#эвакуация
#взрывы
#москва
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СК РФ занимается делом об избиении депутатом мальчика в Самарской области
02 сентября 2023, 22:22

Фото: iStock/blinow61

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту избиения депутатом мальчика в городе Сызрани Самарской области. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ
Ранее сообщалось, что жительница города Сызрань обратилась в полицию после того, как её 12-летнего сына избил местный депутат. 

Делом по поручению Бастрыкина занимается руководитель СУ СК России по Самарской области Марат Галиханов. 

Ранее сообщалось, что детский тренер ФК «ЦСКА Ватутинки» Евгений Иванов чуть не задушил девятилетнего мальчика в подъезде своего дома.

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#ск рф
#избиение
#мальчик
#депутат
#россия
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На газозаправочной станции в московском Бутово произошла разгерметизация пропана
02 сентября 2023, 21:30

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

На автомобильной газозаправочной станции на юго-западе Москвы произошла разгерметизация пропана. Об этом сообщает РИА Новости.
Это случилось на улице Поляны в столичном районе Бутово.

Уточняется, что заправочная станция находится в непосредственной близости от жилых домов. Они расположены в 400 метрах. 

В настоящее время станция обесточена.

В районе происшествия работают специалисты экстренных служб города. 

Ранее Система-112 Московской области подвела итоги работы за летний период. Сотрудники приняли свыше трёх миллионов звонков от жителей и гостей региона. Служба быстрого реагирования «112» ​доступна ​в любое время, граждане могут позвонить по этому номеру даже при отсутствии денег на балансе.

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