В Липецкой области поезд насмерть сбил ребёнка на велосипеде

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev
6-летний мальчик попал под поезд.
РЕН ТВ пишет, что мальчик вместе с отцом подъехали к железнодорожному переезду на велосипедах. В тот момент на переправе был закрыт шлагбаум. Отец ребёнка отвлёкся и не успел остановить ребёнка, который выехал на железнодорожные пути.
Мужчина бросился к мальчику, оказалось слишком поздно. Ребёнок погиб.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения трех легковых авто и грузовика в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.
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Мужчина бросился к мальчику, оказалось слишком поздно. Ребёнок погиб.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения трех легковых авто и грузовика в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.
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Мария Фирсова