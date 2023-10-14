В Липецкой области погиб 8-летний мальчик из Балашихи

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8-летний мальчик запутался в самодельных качелях и погиб.
РЕН ТВ пишет, что трагедия случилась 12 октября в селе Стегаловка. Второклассник приехал из подмосковной Балашихи в гости к бабушке.
Ребёнок захотел покататься на качелях во дворе дома. Он запутался в верёвке, которая захлестнула шею, из-за чего мальчик задохнулся. Взрослые не сразу увидели, что произошло. Приехавшие на место врачи помочь ребёнку уже не смогли.
Ранее сообщалось, что рабочий погиб после обрушения на него бетонной плиты во время ремонтных работ на северо-востоке Москвы.
Отмечается, что ЧП произошло на Стрелецкой улице. 25-летний мужчина скончался на месте. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Останкинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверки.
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Ребёнок захотел покататься на качелях во дворе дома. Он запутался в верёвке, которая захлестнула шею, из-за чего мальчик задохнулся. Взрослые не сразу увидели, что произошло. Приехавшие на место врачи помочь ребёнку уже не смогли.
Отмечается, что ЧП произошло на Стрелецкой улице. 25-летний мужчина скончался на месте. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Останкинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверки.
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Мария Фирсова