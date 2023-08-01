В Лыткарине из зависшей над оврагом машины спасли четырёх человек и трёх животных

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вызволили четырёх человек из зависшего над оврагом автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Авария произошла в городском округе Лыткарино на Тураевском шоссе. Микроавтобус Ford Transit съехал с автотрассы и повис над оврагом. В автомобиле находились четыре человека, которые не стали покидать салон, так как машина могла опрокинуться», – рассказали в пресс-службе.Прибыв на место вызова, спасатели стабилизировали микроавтобус и через заднюю и переднюю двери освободили 17-летнего юношу, троих взрослых и домашних животных – двух кошек и собаку.
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Лора Луганская