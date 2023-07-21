В Ливане прохожий обнаружил младенца в пакете для мусора

Фото:istockphoto/Sviatlana Lazarenka
В городе Триполи, Ливан, мужчина нашёл новорожденную девочку в пакете для мусора, которая была покрыта синяками.
Arab News пишет, что пакет с младенцем в зубах несла бездомная собака в нежилом районе. Мужчина отобрал мешок и обратился в полицию. Новорожденную девочку госпитализировали.
Врачи выяснили, что девочке всего несколько часов от роду. Она находилась в тяжёлом, но стабильном состоянии. Когда девочка выздоровеет, её отправят в детский дом.
Полиция устанавливает личности родителей, которые решились избавиться от ребёнка.
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Врачи выяснили, что девочке всего несколько часов от роду. Она находилась в тяжёлом, но стабильном состоянии. Когда девочка выздоровеет, её отправят в детский дом.
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Мария Фирсова