В ЛНР 14-летний подросток подорвался на неизвестном устройстве во время покоса травы

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Подорвавшийся на неизвестном взрывном устройстве подросток находится в стабильно тяжелом состоянии, об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее стало известно, что в городе Первомайск Луганской Народной Республики 14-леьтний подросток подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время покоса травы.
Ранее в Донецке два человека были ранены при попадании украинского снаряда в маршрутный автобус. Прилеты были зафиксированы в микрорайоне шахты № 7 Петровского района.
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«Состояние ребенка тяжело стабильное. Его осмотрели нейрохирург, травматолог, хирург и окулист. На данный момент он госпитализирован в отделение реанимации», - прокомментировала ситуацию Пащенко.
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Евгения Парфентьева