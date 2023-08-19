В ЛНР подросток предстанет перед судом за покушение на главу сельсовета

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В Луганской Народной Республике (ЛНР) будут судить подростка, которого подозревают в покушении на убийство главы сельсовета. В пресс-службе СУ СК РФ по ЛНР сообщили, что убийство было совершено по мотивам политической ненависти.
В СК утверждают, что мотивом покушения были политические разногласия между подозреваемым и главой сельсовета. Уточняется, что к намерениям подростка имели отношение западные кураторы, которые готовили его к совершению нападения.
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