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В ЛНР подросток предстанет перед судом за покушение на главу сельсовета

СК: В ЛНР подросток предстанет перед судом за покушение на главу сельсовета
19 августа 2023, 03:26

Фото: iStock/blinow61

В Луганской Народной Республике (ЛНР) будут судить подростка, которого подозревают в покушении на убийство главы сельсовета. В пресс-службе СУ СК РФ по ЛНР сообщили, что убийство было совершено по мотивам политической ненависти.

Обвиняемым в покушении на убийство главы сельсовета стал подросток 2005 года рождения. По версии следствия в августе 2022 года он проник в дом, который считал место жительства главы сельсовета. Местные жители вовремя вмешались и предотвратили трагедию.

В СК утверждают, что мотивом покушения были политические разногласия между подозреваемым и главой сельсовета. Уточняется, что к намерениям подростка имели отношение западные кураторы, которые готовили его к совершению нападения.

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#подросток
#ск
#лнр
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СМИ: В ряде городов западной Украины звучат взрывы
В Виннице, Львове, Хмельницком и Житомире прозвучали взрывы, пишут украинские СМИ
19 августа 2023, 03:56

Фото: iStock/Liukov

В ряде городов на западе Украины слышны взрывы, сообщают украинские СМИ.
Информацию подтвердили власти Украины. В Телеграм-канале Хмельницкой областной военной областной администрации также сообщают о взрывах на территории региона.

Кроме того, по данным издания «Зеркало недели» мощные взрывы зафиксированы во Львове, Житомире и Виннице.

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#взрывы
#украина
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В Екатеринбурге автобус протащил пенсионерку с внуком по дороге
ГИБДД: В Екатеринбурге автобус протащил пенсионерку с внуком по дороге
19 августа 2023, 03:04

Фото: iStock/m-gucci

В Екатеринбурге автобус на улице Репина протащил по дороге пенсионерку. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на ГИБДД по городу.
«Водителем автобуса оказался 32-летний мужчина. Пострадала 63-летняя женщина, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ссадинами кистей и ушибами лобной части головы», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

18 августа пожилая женщина вместе с внуком выходили из общественного транспорта, когда ребенка защемило дверью, но водитель не остановился и продолжал движение. 

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#водитель
#автобус
#женщина
#дтп
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На севере Москвы автомобиль наехал на человека
Дептранс: На севере Москвы автомобиль наехал на человека
19 августа 2023, 02:11

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве на МСД автомобиль совершил наезд на водителя, вышедшего из машины. Об этом столичный дептранс сообщил в своем Телеграм-канале.
Наезд произошел в районе 4-го Лихачевского переулка. В момент ДТП водитель вышел из машины, чтобы проверить левое колесо.

В настоящее время на месте происшествия работают городские оперативные службы. Информация о пострадавших и подробности инцидента выясняется.

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#водитель
#человек
#происшествия
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На Украине в семи областях объявили воздушную тревогу
19 августа 2023, 00:41

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В ряде областей на востоке и в центре Украины, включая Киевскую, объявили воздушную тревогу. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты минцифры Украины.
Уточняется, что воздушная тревога звучит в Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

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#днр
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#запорожская область
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Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители, сообщил источник
Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители
19 августа 2023, 00:21

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Строители стали жертвами взрыва в центре Донецка, сообщил источник из экстренных служб на месте инцидента, передает РИА Новости. Предположительно, атака была целенаправленно направлена на них.

«Специалисты по обезвреживанию взрывных устройств в настоящее время пытаются установить причины взрыва и находят элементы, которые могли причинить вред. По предварительной информации, все жертвы и пострадавшие являются строителями, которые работали над ремонтом бульвара. Возможно, на них целенаправленно сбросили ВОГ (выстрел осколочный гранатометный) с дрона, также рассматривается версия взрыва бытового характера или что боеприпасы были подложены им», — заявил представитель экстренных служб, находящийся на месте происшествия.
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#запорожье
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Террорист Брейвик подал иск против норвежских властей из-за чувства одиночества
Террорист Брейвик снова подал иск против норвежских властей
18 августа 2023, 23:45

Фото: iStock/Freja Solberg

Осужденный за терроризм Андерс Брейвик подал на Норвегию в суд из-за чувства одиночества, преследующего его в тюрьме. Об этом пишет Reuters.
«Брейвик подает в суд на государство, потому что уже одиннадцать лет находится в экстремальной изоляции. Он не контактирует с другими людьми, кроме своих охранников», — цитирует издание слова адвоката Брейвика.

Он рассказал, что в 2022 году заключенный был переведен в другую тюрьму, однако условия содержания так и не улучшились. Осужденный утверждает, что отсутствие общения с другими людьми нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, так как согласно документу никто не должен подвергаться в тюрьме негуманному и унижающему обращению.

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#суд
#государство
#тюрьма
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Американский БПЛА RQ-4 Global Hawk продолжает кружить над Черным морем
Американский БПЛА RQ-4 Global Hawk все еще кружит над нейтральными водами Черного моря
18 августа 2023, 22:26

Фото: iStock/Murmakova

Американский БПЛА RQ-4 Global Hawk прямо сейчас кружит в акватории нейтрального воздушного пространства Чёрного моря, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, стратегический разведывательный БПЛА ВВС США RQ-4B Global Hawk пролетел в акватории Черного моря недалеко от Сочи. Сообщается, что беспилотник вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла, которая расположена на итальянском острове Сицилия. В 9 часов утра он был замечен в районе южных территорий России.

Этот вид беспилотников может летать на высоте до 18 тысяч метров и имеет дальность полёта более 12 300 морских миль (примерно 23 тысячи километров).

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#беспилотник
#чёрное море
#сша
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Минюст внес в список иноагентов писательницу Горалик*
Минюст внес в список иноагентов писательницу и журналистку Линор Горалик*
18 августа 2023, 21:59

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писательницу и журналистку Линор Горалик*, информация опубликована на официальном сайте министерства.
Помимо Горалик*, в список иноагентов включили еще шестерых человек.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Л.-Д. Горалик*, В.А. Довданов*, А.Н. Илларионов*, С.К. Кондакова*, С.В. Кривенко*, А.А. Пионтковский* и Т.А. Сотникова*», - прокомментировали ситуацию представители министерства.

По информации Минюста, Горалик* финансово поддерживала Вооруженные силы Украины, выступала против проведения специальной военной операции, а также распространяла фейки, дискредитирующие ВС РФ.

Писательница также открыто поддерживает движение ЛГБТ. 

*Признана иноагентом на территории РФ.

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**Признана иноагентом на территории РФ.

***Организация, признанная иноагентом на территории РФ.

****Признана иноагентом на территории РФ.
 
#минюст рф
#иностранный агент
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13 детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области
18 августа 2023, 21:40

Фото: iStock/AgFang

В Тюменской области тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Отмечается, что трое из пострадавших детей госпитализированы. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку.

Напомним, массовое отравление детей в Шебалинском районе произошло в конце июля. В результате проверки были выявлены грубые нарушения. Более 90 несовершеннолетних воспитанников лагеря получили кишечное заболевание «иерсиниоз» в лёгкой форме, но администрация никак на это не отреагировала.

После проверки деятельность лагерь была приостановлена на 90 суток по решению суда. Дети вернулись домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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#лагерь
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