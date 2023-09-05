В ЛНР совершено покушение на главу таможни Афанасьевского

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Украинское издание «Страна» сообщает, что в ЛНР был взорван председатель Государственного таможенного комитета республики Юрий Афанасьевский. Он жив, однако находится в тяжелом состоянии.
Уточняется, что Афанасьевского взорвали в собственном доме. Мужчина получил серьезные осколочные ранения головы, шеи, живота. Сейчас он находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.
По некоторым данным, покушение на убийство главы таможни ЛНР подготовлено и совершено СБУ.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что страх правящих кругов США перед экс-президентом страны Дональдом Трампом и отсутствие иных методов борьбы с ним может привести к его убийству.
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Элина Позднякова