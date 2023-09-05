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В ЛНР совершено покушение на главу таможни Афанасьевского

05 сентября 2023, 10:06
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Украинское издание «Страна» сообщает, что в ЛНР был взорван председатель Государственного таможенного комитета республики Юрий Афанасьевский. Он жив, однако находится в тяжелом состоянии.
Уточняется, что Афанасьевского взорвали в собственном доме. Мужчина получил серьезные осколочные ранения головы, шеи, живота. Сейчас он находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

По некоторым данным, покушение на убийство главы таможни ЛНР подготовлено и совершено СБУ.


Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что страх правящих кругов США перед экс-президентом страны Дональдом Трампом и отсутствие иных методов борьбы с ним может привести к его убийству.

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#покушение
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Автомобиль главного конструктора ГЛОНАСС сожгли в Москве
SHOT: Машину главного конструктора ГЛОНАСС сожгли неизвестные в Москве
05 сентября 2023, 10:24

Фото: iStock/madsci

Минувшей ночью двое неизвестных подожгли автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащего главному конструктору ГЛОНАСС Валерию Бабакову. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, огонь перекинулся на рядом стоящие автомобили, в результате чего, припаркованные Mazda и BMW оказались повреждены.  

На место происшествия прибыли экстренные службы и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются лица, совершившие поджог. Сообщается, что злоумышленники скрылись с места происшествия через забор, открыть дверь парковки они не смогли.

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#поджог
#парковки
#возгорание
#происшествия
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Пилот посчитал пассажира с диарреей биологической угрозой и экстренно посадил самолет
05 сентября 2023, 10:20

Фото: istockphoto/ViktorCap

Рейс авиакомпании Delta Airlines, следовавший из американской Атланты в Барселону (Испания) был вынужден экстренно вернуться в аэропорт. Причиной стала сильная неконтролируемая диаррея у одного из пассажиров.
Когда самолет уже некоторое время находился в воздухе, диспетчеры получили от командира воздушного судна сообщение с требованием немедленно прервать полет. Экипаж счел происходящее на борту «биологической угрозой», сообщает издание Daily Mail. Выяснилось, что у одного из пассажиров случился настолько внезапный и сильный приступ диарреи, что он не успел добежать до туалета. В результате, как говорили очевидцы, буквально весь салон оказался в фекалиях.

После приземления пассажира экстренно увезли на скорой помощи в больницу. На полную уборку самолета специалистам клининговой компании потребовалось пять часов. Кроме того, пришлось полностью заменить ковровое покрытие пола.

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#пассажир
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На Камчатке в Ключевском парке пропали два пожилых туриста
05 сентября 2023, 09:09

Фото: iStock/vmargineanu

В Ключевском парке на Камчатке пропали без вести два пожилых туриста. Об этом сообщили в сети природных парков «Вулканы Камчатки».
«В Ключевском парке пропали двое туристов: Александр Благуляк 1951 года рождения и Геннадий Кочкин 1951 года рождения», - уточняется в Telegram-канале сети.

Туристы следовали по маршруту поселок Ключи – озеро Державина – вулкан Средний – ледник Богдановича – пер. Безымянный – пер. Толбачик – пер. Толуд – к. Клешня.

Однако, в назначенное время туристы не появились на стоянке «Клешня». Уточняется, что в последний раз связь с мужчинами была 27 августа. С тех пор о месте их нахождения ничего не известно.

Ранее также сообщалось, что двое туристов пропали после восхождения на действующий вулкан Барановского на Курильских островах. Спасатели начали поиски пары, но туристы самостоятельно вышли на связь. Сообщается, что помощь им не потребовалась.

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#туристы
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СМИ: Уголовное дело возбудили против фонда госимущества Украины
«Украинские новости»: Уголовное дело возбудили против фонда госимущества Украины
05 сентября 2023, 06:40

Фото: iStock/alzay

Против руководства украинского фонда госимущества, возглавляемого новым министром обороны страны Рустемом Умеровым, на Украине возбудили уголовное дело. Об этом пишут «Украинские новости».
По поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля была проведена полицейская проверка по незаконности увольнения членов наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго». Отмечается, что в результате проверки были выявлены факты грубого нарушения законодательства и заведено уголовное дело. В том числе, речь идет об увольнении Валерия Щекатурова и Валерия Безлепкина.

Главой фонда по состоянию на 4 сентября числился Умеров. Его заместителем указан Александр Федоришин.

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Букмекер PariMatch подал в суд на Зеленского
Букмекерская компания PariMatch подала в суд на Зеленского из-за санкций
05 сентября 2023, 06:00

Букмекерская компания PariMatch подала в суд на украинского лидера Владимира Зеленского, пишет РБК-Украина.
Владельцем торгового знака PariMatch является кипрская компания Weplay Media Holding Limited, которая выдвинула требования отменить санкции, наложенные на нее Киевом, якобы за связь с Белоруссией и Россией. Ответчиком по иску стал президент Украины Зеленский.

Киевский суд рассмотрит иск пятого сентября.

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#страны
#зеленский
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В московских аэропортах задержали около 40 рейсов
05 сентября 2023, 05:42

Фото: iStock/Fotofantastika

В Москве около сорока рейсов задержали на вылет и прилет в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково». Еще два рейса отменены, пишет РИА Новости со ссылкой на «Яндекс. Расписание».
По данным на 5:25 5 сентября во «Внуково» задержаны 24 рейса, два отменены.

Два рейса задержаны в «Домодедово», 14 — в «Шереметьево».

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#домодедово
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#минобороны
#пво
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Собянин: В Подмосковье из-за падения обломков БПЛА поврежден бытовой объект
05 сентября 2023, 05:22

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Истринском районе Московской области из-за падения обломков БПЛА ночью 5 сентября, предварительно, поврежден бытовой объект. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

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#беспилотник
#происшествия
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Релиз GTA VI может сорваться
GAMINGbible: выход GTA VI могут перенести из-за забастовки геймдизайнеров
05 сентября 2023, 05:00

Фото: istockphoto/fpphotobank

Из-за возможной забастовки в Соединенных Штатах, релиз Grand Theft Auto VI (GTA VI) может быть отложен, сообщает портал GAMINGbible. По данным журналистов, руководство профсоюза актеров SAG-AFTRA в США рассматривает возможность начала забастовки, направленной против компаний, занимающихся разработкой видеоигр.
Этот профсоюз уже выступил против Голливудских киностудий и телевизионных компаний. Основная цель возможной забастовки - добиться увеличения заработной платы для специалистов в игровой индустрии и обеспечить защиту их рабочих мест от вмешательства искусственного интеллекта.

Согласно информации, представленной в медиа, SAG-AFTRA уже заключил соглашения с множеством игровых студий. Однако, в случае начала забастовки, геймдизайнеры могут приостановить свою работу, что может привести к задержке релиза множества видеоигр. Среди проектов, которые могут пострадать, выделяется Grand Theft Auto VI (GTA VI) от компании Rockstar, который считается одним из самых ожидаемых проектов в игровой индустрии.

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Минобороны: Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подмосковье
05 сентября 2023, 04:53

Фото: сайт Минобороны РФ

В Минобороны РФ проинформировали, что над Московской областью силами ПВО был уничтожен украинский беспилотник. Об этом пишет РИА Новости.
«Утром 5 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — цитирует агентство сообщение оборонного ведомства.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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