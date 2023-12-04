В ЛНР задержали украинского шпиона, который собирал данные о военных РФ

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Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Украины, который собирал данные о местах дислокации российских войск и передавал ее украинской стороне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные УФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «шпионаж». Фигурант задержан. Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Омской области задержали 22-летнего мужчину, который склонял мобилизованных россиян к сдаче в плен и переходу на сторону Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Сегодня, 4 декабря, также поступала информация о том, что бывший посол Соединенных Штатов Америки в Боливии Мануэль Роча был арестован ФБР по обвинению в шпионаже на Кубу.
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Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Омской области задержали 22-летнего мужчину, который склонял мобилизованных россиян к сдаче в плен и переходу на сторону Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак