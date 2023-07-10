В Лондоне начали разрушаться здания из-за экстремальных погодных условий

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Инженер-геолог Британской геологической службы Ли Джонс рассказал, что причина разрушений в уникальной глине, в составе почвы, реагирующей на погоду. Она же влияет на состояние зданий и дорог.
«Чем влажнее становится климат, тем больше глина набухает и расширяется, а чем суше он становится, тем больше она сжимается и трескается», — объяснил Ли Джонс.Bloomberg пишет, что в 1990 году только 20% зданий в Лондоне находились в группе риска из-за проседания почвы. В 2030 доля таких построек достигнет 43%, а в 2070 вырастет до 57%.
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