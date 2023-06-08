В Люберцах загорелся Центр медицинской и социальной реабилитации детей

Фото: Фотобанк Московской области / Пелагия Тихонова
В Центре медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах загорелась крыша
В подмосковных Люберцах загорелся Центр медицинской и социальной реабилитации детей, передаёт Telegram-канал «112» со ссылкой на свой источник.
Уточняется, что пришествие произошло в первой половине дня в четверг, 8 июня. В городском округе Люберцы по адресу: рабочий посёлок Малаховка, улица Щорса, дом 18, произошло возгорание в Центре медицинской и социальной реабилитации детей.
На место происшествия выехали экстренные службы. Как выяснилось позже, загорелась крыша здания. Её потушили. Людей из здания эвакуировали, пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что пришествие произошло в первой половине дня в четверг, 8 июня. В городском округе Люберцы по адресу: рабочий посёлок Малаховка, улица Щорса, дом 18, произошло возгорание в Центре медицинской и социальной реабилитации детей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная