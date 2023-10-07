В Люберцах проверили «заминированную» машину, угрозы нет

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Сотрудники правоохранительных органов провели проверку «заминированного» автомобиля в Люберцах, прилегающего к фитнес-центру, однако угроза взрыва не подтвердилась, сообщил представитель экстренных служб, передает РИА Новости.
Ранее поступила информация о предполагаемом минировании легкового автомобиля, что привело к эвакуации близлежащего фитнес-центра. Однако после проведенной проверки машины не было обнаружено угрозы взрыва.
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Артем Кузьмин