В Люберцах спасатели достали из шахты лифта сорвавшихся рабочих

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса помогли двум мужчинам, упавшим в шахту лифта с высоты третьего этажа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На место происшествия оперативно прибыли работники противопожарно-спасательной службы и сотрудники скорой помощи. Спасатели спустились в шахту, зафиксировали пострадавших на жёстких щитах и подняли наверх. Затем они перенесли рабочих в машину скорой. В итоге рабочие были госпитализированы.
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Лора Луганская