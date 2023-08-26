В Люблине зафиксирован первый случай легионеллеза

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Легионеллез, от которого скончались уже 8 человек в польском городе Жешув, зафиксировали в Люблине.
Польское радио сообщает, что первым заболевшим в Люблине оказался пожилой мужчина. Сообщается, что недавно он ездил в Жешув. Мужчину госпитализировали.
В Жешуве 127 человек оказались в больнице. Сформирован кризисный штаб. Будет проведена дезинфекция водопроводной сети. Первые случаи заражения и смертей от легионеллеза в Жешуве случились в середине недели.
Легионеллез в первый раз обнаружили на американской военной базе «Форт Брэгг». Сообщается, что рядом с Жешувом располагается хаб НАТО, через который в сторону Украины идёт западное вооружение.
Легионеллёз (болезнь легионеров) — вид пневмонии. По данным ВОЗ, смертность от него достигает 10%. Характерными симптомами заболевания являются: общая интоксикация, лихорадка, поражение лёгких и центральной нервной системы, органов пищеварительного тракта.
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«Результаты исследований указывают на то, что источником заражения является водопроводная система, других источников установить не удалось», –сообщает эпидемиолог Яромир Шленчек.
Легионеллез в первый раз обнаружили на американской военной базе «Форт Брэгг». Сообщается, что рядом с Жешувом располагается хаб НАТО, через который в сторону Украины идёт западное вооружение.
Легионеллёз (болезнь легионеров) — вид пневмонии. По данным ВОЗ, смертность от него достигает 10%. Характерными симптомами заболевания являются: общая интоксикация, лихорадка, поражение лёгких и центральной нервной системы, органов пищеварительного тракта.
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Мария Фирсова