В Мадриде экоактивисты остановили работу аэропорта, приклеив себя к взлетно-посадочной полосе

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Экоактивисты движения Futuro Vegetal приклеили себя к взлетно-посадочной полосе мадридского аэропорта.
2 девушки прошли мимо охраны прямиком к взлетно-посадочной полосе. Там испанки приклеили руки к асфальту и парализовали движение.
После чего девушки развернули плакат с надписью: «Объединенный народ действует без партии». Они считают, что гражданам нужно объединиться, чтобы бороться с климатическими изменениями независимо от результатов скорых выборов.
Сотрудники аэропорта временно закрыли территорию для полетов. Экоактивисток задержали.
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После чего девушки развернули плакат с надписью: «Объединенный народ действует без партии». Они считают, что гражданам нужно объединиться, чтобы бороться с климатическими изменениями независимо от результатов скорых выборов.
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Мария Фирсова