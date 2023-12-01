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В Мадриде вертолет рухнул на оживлённую трассу - видео

В Испании из-за порыва ветра вертолет упал на автостраду
01 декабря 2023, 14:48
Фото: istockphoto/AvGusT174

Фото: istockphoto/AvGusT174

В столице Испании Мадриде вертолёт рухнул на оживленную автостраду. После падения воздушное судно превратилось в груду искореженного металла.

Причиной падения мог стать сильный порыв ветра, после которого низко летящий вертолет потерял управление и задел верхушки деревьев. Он упал прямо на автомобильную трассу в нескольких метрах от виадука над шестиполосной дорогой, передает телеграм-канал Readovka.

Местные средства массовой информации пока сообщили о трёх пострадавших в результате крушения. Движение по автостраде пока ограниченно. На месте аварии работают представители экстренных служб и правоохранители, пытаясь выяснить все обстоятельства, подробности и причины происшедшего.

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#аварии
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#крушение
#дорога
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У самолёта, летевшего из Новосибирска в Талакан, отказали автопилот и закрылки
01 декабря 2023, 15:25

Фото: iStock/frentusha

У самолёта авиакомпании «ИрАэро», следовавшего из Новосибирск в Талакан, отказали автопилот и закрылки, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, внештатная ситуация произошла в ночь на 1 декабря. 

Самолёт самолёт RRJ-95 вылетел из новосибирского аэропорта Толмачёво. Спустя 8 минут полёт у самолёта отказали закрылки, предкрылки и автопилот. 

Экипаж самолёта принял решение продолжать полёт, чтобы выработать топливо. В результате, судно намотало девять кругов в зоне ожидания, после чего благополучно вернулся в аэропорт. 

На борту находились 78 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал, сам самолёт также не получил никаких повреждений.

Расследованием авиаинцидента будет заниматься Росавиация.

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#аэропорт
#топливо
#росавиация
#самолет
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Пожарные МЧС России локализовали пожар на рынке «Садовод»
МЧС: пожар на рынке «Садовод» локализован
01 декабря 2023, 15:19

Фото: iStock/Matt277

Пожар на вещевом рынке «Садовод» на юго-западе Москвы локализован на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
«Пожарные МЧС России локализовали пожар на рынке "Садовод"», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 квадратных метров. Плотная застройка способствовала быстрому распространению огня. Пожарные разбирали конструкции павильонов, которые находятся в зоне возгорания, но еще не были охвачены огнем.

Из горящего помещения спасатели МЧС России эвакуировали 350 человек. Напомним, пожар разгорелся в ТК «Садовод», который располагается на юго-востоке Москвы. Не менее двух человек пострадали при пожаре.

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#пожарные
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#человек
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В результате ДТП в Челябинской области погибла семья из трёх человек
01 декабря 2023, 15:10

Фото: iStock/Motortion

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Челябинской области погибла семья из трёх человек, об этом сообщили в УГИБДД России по региону.
По информации ведомства, авария произошла в 10:30 (08:30 по московскому времени) на 171-м километре автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды.

Предварительно, из-за голольда водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате столкновения, погибли все пассажиры автомобиля. Отец, мать и их 15-летняя дочь от полученных травм скончались на месте происшествия. 

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#автодороги
#происшествия
#погибшие
#челябинск
#дтп
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Пожар на «Садоводе» начался с брюк: последние события, причина возгорания
Два человека пострадали при пожаре на рынке «Садовод»
01 декабря 2023, 14:54

Фото: iStock/Distortion Media

На рынке «Садовод» в Москве произошел мощный пожар. Количество пострадавших увеличилось до двух человек. О том, что происходит в торговых павильонах в настоящее время, из-за чего произошло возгорание, и как эвакуировали людей, расскажет редакция «Радио 1».

Пожар на рынке «Садовод» в Москве 1 декабря 2023 года


О возгорании в павильонах на 20-ой линии торговых рядов, очевидцы сообщили в 12:00 по мск. По информации телеграм-канала Mash, огонь стал быстро распространятся на другие объекты, и вскоре дымом заволокло всю восточную часть рынка. Площадь возгорания составляла 150 квадратных метров, затем увеличилась до 350 кв.м.

На место происшествия прибыли пожарные, началась эвакуация людей.
 
«Внутри все было в густом дыму, в какой-то момент там началась паника», — пишет издание Readovka.

Причины пожара на «Садоводе»


Причины возгорания в настоящее время выясняются. По предварительным данным, могло произойти замыкание проводки. По информации «МК», возгорание произошло в павильонах, где продаются джинсы и брюки. Продавцы рассказали, что постоянно пользуются отпаривателями, светильниками и тумблером, что могло спровоцировать замыкание.

Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос втрое
Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос втрое

Один из реализаторов также добавил, что в павильоне накануне начала «искрить» розетка.

Пожар на рынке «Садовод»: пострадавшие


Вскоре после сообщений о возгорании в одном из торговых павильонов рынка, появилась информация об одном пострадавшем. Мужчина пытался спасти свой товар, надышался дымом и потерял сознание. Пострадавшего экстренно госпитализировали.
Через некоторое время было сообщено о втором пострадавшем в результате пожара. Ему оказана медицинская помощь.

Пожар на «Садоводе»: эвакуация


Часть посетителей рынка и продавцов забрались на кровлю торговых павильонов. К ликвидации последствий возгорания привлечены более 100 сотрудников МЧС, об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Осложняет тушение пожара плотная застройка. Оперативные службы вынуждены разбирать рядом стоящие павильоны, чтобы добраться к очагу возгорания.

По информации портала, около 350 человек были эвакуированы.

Пожар на «Садоводе»: видео


Торговые ряды на рынке «Садовод» продолжают работать. Об этом сообщили очевидцы изданию «Газета.ру».




Владелец одного из торговых павильонов сообщил, что пожарные закрыли линию, где произошло возгорание. Остальные ряды работают несмотря на сильное задымление, рассказал собеседник издания.


Рынок «Садовод в Москве»


Крупнейший крытый рынок в Юго-Восточном округе Москвы «Садовод» существует с начала 1990-х годов. Он занимает территорию более 40 гектаров. Основными направлениями торговли являются одежда и обувь, товары для дома, огорода, дачи, текстиль и т.д. Большинство интернет-магазинов и маркетплейсов сотрудничают с предпринимателями, реализующими товар на «Садоводе».

Рынок часто становится предметом внимания для правоохранителей города. Там проводятся рейды по выявлению фактов незаконной миграции и экономических преступлений.

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#москва
#мчс
#пожар
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#эвакуация
#садовод
#происшествия
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«Шаурма без души»: В Москве продавец шаурмы погнался с тесаком за недовольным клиентом
В Москве продавец шаурмы погнался с тесаком за недовольным клиентом
01 декабря 2023, 14:32

Фото: iStock/JackF

В Москве продавец погнался с тесаком за покупателем, которому не понравилось приготовленное блюдо. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, накануне вечером молодой человек купил шаурму в палатке на Таганке в Москве. Попробовав продукт на вкус, он предъявил продавцу претензию, якобы шаурма была приготовлена без души. Оскорбленный 27 летний повар схватил тесак и погнался за недовольным клиентом, угрожая расправой.

Молодому человеку удалось сбежать от преследователя. При этом продавец шаурмы с тесаком был замечен полицейскими. Тесак у него отобрали и доставили в отделение.

Ранее сообщалось, что посетитель бара в Воронеже бросил бомбу в сторону работницы заведения из-за плохого качества алкоголя.  Отмечается, что мужчина пришёл в питейное заведение и заказал алкогольный напиток. Оставшись недовольным качеством спиртного, он решил отомстить за это работнице бара. Тогда он достал бомбу и бросил её в сторону девушки. Взрывное устройство сдетонировало и ранило женщину.


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#школьница
#тела
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Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицировали как теракт
01 декабря 2023, 14:26

Фото: iStock/fergregory

Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицировали как теракт, об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.
Напомним, 29 ноября в 17:20 по московскому времени в тоннеле на перегоне Итыкит—Окусикан в Бурятии загорелась цистерна с дизельным топливом. В результате, часть вагонов вывели наружу, движение поездов в настоящий момент осуществляется по обходному маршруту. 

«Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося предположительно под вагоном», - прокомментировал ситуацию источник издания. 

Также известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте в отношении неустановленных лиц.

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#уголовное следователи
#возгорание
#бурятия
#поезд
#теракт
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Подмосковные автоинспекторы помогли женщине, у которой в автомобиле начались роды
01 декабря 2023, 14:20

Фото: Istockphoto / MattGush

Сотрудники Госавтоинспекции Московской области проводили в больницу женщину, у которой начались роды. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.
Капитан полиции Виталий Подшибякин и старший лейтенант полиции Алексей Четвериков несли службу на 111-м км автодороги М-4 «Дон». К экипажу дорожно-патрульной службы подъехала иномарка, из которой вышел взволнованный водитель. Он сообщил, что в салоне находится его беременная жена, у которой начались роды.  
«Полицейские, опасаясь за здоровье матери и младенца, решили, не дожидаясь врачей, немедленно сопроводить иномарку в ближайший перинатальный центр, находящийся в городском округе Ступино. Выбрав короткий и безопасный путь, включив проблесковые маячки и спецсигналы, сотрудники ДПС проводили будущую маму в медучреждение», – говорится в сообщении. 
Однако по приезде стало известно, что женщина родила сына в салоне автомобиля супруга. Их срочно передали врачам, после чего автоинспекторам сообщили, что жизни и здоровью женщины и младенца ничто не угрожает.  

В день выписки Подшибякин и Четвериков приехали поздравить молодую мать. Они подарили ей цветы и детское автокресло. Малыш отправился домой в автолюльке по всем правилам безопасности.

Молодые родители поблагодарили сотрудников ДПС за помощь. 
 
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#подмосковье
#московская область
#полицейские
#роды
#женщины
#автомобили
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В Израиле назвали число заложников, остающихся у ХАМАС
Израиль: в заложниках у ХАМАС до сих пор находятся 137 человек, освобождено 110
01 декабря 2023, 14:17

Фото: iStock/cyano66

В заложниках у ХАМАС до сих пор находятся 137 человек, в т.ч. 126 израильтян и 11 иностранцев, всего 110 освобождено. Об этом сообщил представитель кабмина Израиля.
Как стало известно, после того, как между Израилем и Палестиной прекратилось перемирие, в секторе Газа погибли тридцать два человека. Под сильными обстрелами оказались районы, расположенные на севере, юге и в центре Газы.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#движение
#армия
#человек
#израиль
#палестина
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Мужчина жестоко избил двоих человек из-за шашлыка и попал на видео
В Севастополе мужчина избил двоих человек из-за шашлыка и попал на видео
01 декабря 2023, 14:17

В Севастополе местный житель жестоко избил двоих человек за то, что они готовили шашлык у него под окнами. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».

На кадрах опубликованного каналом видео мужчина хватает  стоящего к нему спиной человека за одежду и бросает на землю, после чего начинать бить его ногами. Когда нападающий отошел, к избитому подошла девушка и наклонилась над ним. И в этот же момент она поучается удар по лицу ногой от того, кто избил ее товарища и тоже падает рядом. 

Оказалось, что молодые люди решили пожарить шашлыки на парковке около дома. Жителя соседнего дома были заявили, что после таких мероприятий весь мусор уносит в их сторону.


Ранее Следственный комитет по Алтайскому краю сообщил, что была арестована мать, которая прилюдно избила свою новорождённую дочь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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