В Мадриде вертолет рухнул на оживлённую трассу - видео

Фото: istockphoto/AvGusT174
В столице Испании Мадриде вертолёт рухнул на оживленную автостраду. После падения воздушное судно превратилось в груду искореженного металла.
Местные средства массовой информации пока сообщили о трёх пострадавших в результате крушения. Движение по автостраде пока ограниченно. На месте аварии работают представители экстренных служб и правоохранители, пытаясь выяснить все обстоятельства, подробности и причины происшедшего.
Читайте также:
SHOT: Американский разведывательный самолёт Poseidon рухнул в залив на Гавайях
Пентагон: Авиакатастрофа в Средиземном море была с вертолётом, а не самолётом
В Азовском море потерпел крушение вертолет Ка-52
Александр Бойцов