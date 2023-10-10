В Магадане идут поиски 7-летней девочки, не вернувшейся домой из школы

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В Магадане начались поиски 7-летней Дианы Личковской, которая не вернулась домой после школы.
РИА Новости пишут, что волонтеры и полиция ищут 7-летнюю Диану Личковскую. Она вышла из школы в Магадане днём, но домой так и не пришла. Об этом рассказала руководитель Магаданской региональной общественной организации «Отряд поиск пропавших детей – Магадан» Юлия Домрина.
Ранее в Башкирии мать избила и ранила ребёнка полутора лет, плач которого мешал ей выпивать. Правоохранительные органы Башкирии расследуют инцидент с полуторагодовалым мальчиком. Его ранила ножом и избила мать. Причиной стал плач, который мешал ей выпивать. ЧП случилось 8 октября в Белебеевском районе.
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«Сейчас волонтеры прочесывают город, поиски идут в микрорайоне, где живет Диана Личковская. Мы просим добровольцев к нам присоединиться», - сообщила Домрина.
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Мария Фирсова