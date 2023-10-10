В Магадане нашли пропавшую 7-летнюю школьницу

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7-летнюю Диану Личковскую, которая пропала в Магадане, найдена живой у подруги.
7-летнюю Диану Личковскую несколько часов разыскивали волонтеры и полицейские в Магадане. В итоге её нашли у подруги, пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя региональной общественной организации «Отряд поиск пропавших детей — Магадан» Юлию Домрину.
Девочка уже находится дома. Ранее сообщалось, что ребёнок вышел из школы и не ввернулся домой. О её местонахождении ничего не было известно на протяжении 7 часов.
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«Девочка найдена, с ней все в порядки. Ребёнок был у подруги. Волонтёры и полицейские хорошо отработали эту ситуацию», — сказала Юлия Домрина.
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Мария Фирсова