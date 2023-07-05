В Магаданской области объявили экстренное предупреждение

Фото: Фотобанк Московской области
На юге Магаданской области спасатели объявили экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пожарно-спасательный центр региона.
«Объявлено экстренное предупреждение на 5 июля», — проинформировали в центре.
Уточняется, что в Ольском районе, охватывающем территориально почти весь юг Магаданской области, может возникнуть ЧС на муниципальном уровне. Кроме того, может быть затруднена работа транспорта.
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Диана Аванесян