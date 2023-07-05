В Магнитогорске 16 человек отравились шаурмой в кафе «Хорошее место».

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В Магнитогорске Роспотребнадзор проверит кафе «Хорошее место» после заражения 16 человек кишечной инфекцией.
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после того, как 16 человек отравились шаурмой в кафе «Хорошее место». У местных жителей диагностирована кишечная инфекция.
Установлено, что все пострадавшие ели шаурму с курицей. В кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.
С 5 июля предприятие закрыли, чтобы провести заключительную дезинфекцию.
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Мария Фирсова