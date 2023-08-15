В Магнитогорске арестовали таксиста-мигранта за изнасилование 16-летней девушки

Фото: IStock/Yury Karamanenko
В Магнитогорске суд арестовал мигранта из Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки.
URA.RU пишет, что мигрант познакомился с 16-летней девушкой-подростком, когда приехал к ней на вызов. В такси обвиняемый работал неофициально. Во время поездки мужчина оказывал школьнице знаки внимания и предлагал развлечься.
После отказа таксист привёз девушку к себе в квартиру и изнасиловал два раза. Пострадавшая пыталась сопротивляться, но освободиться не смогла. Только после изнасилования мигрант отвёз девушку домой.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Москве девушку попытались изнасиловать в пункте выдачи заказов Wildberries.
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После отказа таксист привёз девушку к себе в квартиру и изнасиловал два раза. Пострадавшая пыталась сопротивляться, но освободиться не смогла. Только после изнасилования мигрант отвёз девушку домой.
Ранее сообщалось, что в Москве девушку попытались изнасиловать в пункте выдачи заказов Wildberries.
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Мария Фирсова