В Магнитогорске число госпитализированных из-за шаурмы достигло 25

Фото: iStock/Vladimir Mironov
В Магнитогорске в кафе «Хорошее место» число госпитализированных после употребления шаурмы достигло 25 человек. Об этом сообщает в пресс-службе минздрава Челябинской области.
Сообщается, что госпитализировано 23 взрослых и двое детей с признаками острой кишечной инфекции. До получения результатов лабораторных исследований сотрудники кафе отстранены от работы.
Читайте также:
В Магнитогорске 16 человек отравились шаурмой в кафе «Хорошее место»
Инфекционист Никифоров рассказал, что самостоятельно распознать сальмонеллу в шаурме не получится
В Братске установили поставщика продуктов для шаурмы, которой отравились более 103 человек
Екатерина Коршунова