В Магнитогорске драка школьников закончилась травмой головы и переломом руки

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Драка между школьниками из Магнитогорска закончилась серьезными травмами для обоих.
Об этом пишет Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
Конфликт между учениками класса завершился дракой. Инцидент случился в школьной раздевалке. Один получил доброкачественную внутричерепную гипертензию из-за черепно-мозговой травмы, гематомы и ушибы. Второй школьник получил перелом со смещением.
Источник канала, знакомый с ситуацией, считает, что ребенок получил травму руки из-за того, что избивал оппонента.
Ранее в Ростовской области россиянин бросил с высоты ребёнка, избившего его сына. Мужчина нанес удар 7-летнему мальчику и кинул его на пол в спортзале школы в Ростовской области. Причиной конфликта стала информация, что тот побил его сына, пишет региональный главк МВД.
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Конфликт между учениками класса завершился дракой. Инцидент случился в школьной раздевалке. Один получил доброкачественную внутричерепную гипертензию из-за черепно-мозговой травмы, гематомы и ушибы. Второй школьник получил перелом со смещением.
Ранее в Ростовской области россиянин бросил с высоты ребёнка, избившего его сына. Мужчина нанес удар 7-летнему мальчику и кинул его на пол в спортзале школы в Ростовской области. Причиной конфликта стала информация, что тот побил его сына, пишет региональный главк МВД.
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Мария Фирсова