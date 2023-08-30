В Магнитогорске женщина чуть не похитила ребенка из лифта

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В Магнитогорске женщина попыталась похитить ребенка прямо из лифта в жилом многоэтажном доме. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно сообщению, женщина пригласила девочку к себе в гости, однако получила отказ. В тот момент, когда ребенок собирался выйти из лифта на своём этаже, соседка резко попыталась затащить её обратно в лифт. На крики ребенка выбежала её мать и отвела дочь домой.
В настоящее время сотрудники следственного комитета проводят проверку по данному факту. Все происходящее попало на камеру видеонаблюдения.
Также 30 августа, в среду, следователи задержали в Подмосковье таксиста из Таджикистана, который приставал к 15-летней девочки во время поездки.
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В настоящее время сотрудники следственного комитета проводят проверку по данному факту. Все происходящее попало на камеру видеонаблюдения.
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Элина Позднякова