В Махачкале более 600 доноров сдали кровь после ЧП на АЗС

Фото: istockphoto/kieferpix
Более 600 доноров сдали кровь на республиканской станции переливания в Махачкале, сообщает Минздрав Дагестана.
«Пополнены ресурсы всех компонентов крови», — отметили в пресс-службе Минздрава.В местных больницах сейчас остаются более 60 человек, из которых 11 находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек.
Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 30 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции.
Среди погибших трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.
Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС.
Читайте также:
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек
Мощность взрыва в Махачкале оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте
Юрист Соловьёв рассказал, кто ответит за взрыв в Махачкале
Мария Фирсова