В Махачкале детсад выплатит компенсацию инвалиду, избитому воспитательницей

Фото: iStock/Irina_Geo
Суд в Махачкале обязал частный детский сад выплатить компенсацию ребенку-инвалиду, которого избила их бывшая воспитательница, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
В сентябре 2022 года стало известно, что воспитательница частного детского сада для детей-инвалидов, будучи недовольной поведением ребенка, нанесла ему несколько ударов по голове. Момент избиения зафиксировали камеры. После происшествия она была уволена.
В январе 2023 года мировой судья признал бывшую сотрудницу детсада виновной по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
7 ноября прокуратура Дагестана сообщила о необходимости бывшей воспитательницы и частного дошкольного учреждения совместно выплатить пострадавшему ребенку-инвалиду моральную компенсацию в размере 400 тысяч рублей.
Читайте также:
В Петербурге арестовали любовника утонувшей в Неве беременной женщины
СК: В Москве пьяная женщина избила девочку, которая хотела погладить собаку
В Москве пассажир напал на контролёра, когда его попросили оплатить проезд
В январе 2023 года мировой судья признал бывшую сотрудницу детсада виновной по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Читайте также:
В Петербурге арестовали любовника утонувшей в Неве беременной женщины
СК: В Москве пьяная женщина избила девочку, которая хотела погладить собаку
В Москве пассажир напал на контролёра, когда его попросили оплатить проезд
Евгения Парфентьева