В Махачкале девушка умерла во время приема у косметолога на дому

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В Махачкале девушка умерла после того, как косметолог ввела ей обезболивающий препарат, уточняется, что прием проходил на дому, а не в клинике. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Дагестану.
«Вечером 19 июля 22-летняя жительница города Махачкалы, находясь у своей знакомой, проводящей косметологические процедуры на дому, после введения обезболивающего препарата скончалась на месте», - говорится в сообщении ведомства.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают причину смерти девушки. Ожидается судебно-медицинская экспертиза. Кроме того выясняются все обстоятельства происшествия.
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