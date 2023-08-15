В Махачкале может снова рвануть

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На месте разрушенной АЗС в Махачкале начали дымиться руины, сообщает Telegram-канал SHOT.
Внезапно, руины задымились настолько сильно, что полицейские вызвали пожарных.
Прямо сейчас людей отводят на более безопасное расстояние от эпицентра. Воздух наполнен едким дымом, запах химии намного сильнее, чем сегодня утром, дышать практически невозможно.
17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы. Отмечается, что они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.
Среди погибших трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.
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Прямо сейчас людей отводят на более безопасное расстояние от эпицентра. Воздух наполнен едким дымом, запах химии намного сильнее, чем сегодня утром, дышать практически невозможно.
Среди погибших трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.
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Евгения Парфентьева