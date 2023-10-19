В Махачкале после отравления шаурмой госпитализировали четырех человек

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В Махачкале четыре человека отравились шаурмой из ларька, об этом сообщает Роспотребнадзор по Дагестану в своем Telegram-канале.
«18 октября в г. Махачкале с диагнозом пищевая токсикоинфекция госпитализировано четыре человека. Эпидрасследование установило, что все заболевшие ели куриную шаурму в точке общественного питания «Тут Shaverma» по адресу Акушинского 86 Г», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
В этот же день специалисты провели санитарно-гигиеническое обследование ларька с шаурмой, в результате которого были выявлены многочисленные санитарные нарушения.
Отмечается, что все пострадавшие являются учащимися одного религиозного образовательного учреждения.
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Евгения Парфентьева