В Махачкале пожар на АЗС локализовали на площади 600 «квадратов»

Фото: РИА Новости
В Махачкале пожар на АЗС локализован на площади 600 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Пожар на автозаправочной станции в Махачкале локализован на площади 600 квадратных метров», — цитирует агентство текст сообщения.
В МЧС проинформировали, что сообщение о пожаре и взрыве поступило в понедельник,14 августа, вечером. В ликвидации ЧП в автосервисе и на заправке были задействованы 260 человек и 80 единиц техники.
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