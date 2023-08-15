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В Махачкале в пожаре погибла беременная 18-летняя девушка

15 августа 2023, 09:11

Фото: iStock/Artem_Furman

Девушка на 8 месяце беременности приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.
Mash пишет, что девушка вышла замуж и последние два года жила в Москве. Перед родами ей захотелось проведать родителей и отдохнуть, пока муж работает в столице. Родительский дом находился рядом с АЗС.

Накануне вечером семья вышла на прогулку. В момент, когда они проходили мимо заправки, произошёл взрыв. Девушка и её родители скончались на месте.


Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 30 человек. Взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 27 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Известно, что среди погибших было трое детей.

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После взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело

#дагестан
#взрыв
#чп
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Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 30 человек
МЧС: Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло 30 человек
15 августа 2023, 09:02

Фото: iStock/Motortion

Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 30 человек. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 27 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. 

В настоящее время, в ведомстве сообщили, что число погибших в результате ЧП увеличилось до 30. Также известно, что среди них было трое детей и 18-летняя беременная девушка. 

​Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС. 

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#азс
#чп
#взрыв
#возгорание
#происшествия
#станции
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Прокуратура закрыла детский лагерь на Алтае из-за массового отравления детей
15 августа 2023, 09:02

Фото: iStock/Domepitipat

Завершилась прокурорская проверка по факту массового отравления детей в детском оздоровительном лагере «Горный орлёнок».
Массовое отравление детей в Шебалинском районе произошло в конце июля. В результате проверки были выявлены грубые нарушения.

Более 90 несовершеннолетних воспитанников лагеря получили кишечное заболевание «иерсиниоз» в лёгкой форме, но администрация никак на это не отреагировала.

После проверки деятельность лагерь была приостановлена на 90 суток по решению суда. Дети вернулись домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
 
Возбуждено уголовное дело.

Ранее 6 человек отравились в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре, 2 из них экстренно доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Посетителям столовой стало плохо после ужина. Среди пострадавших двое 18-летних девушек, 35-летний мужчина, 39-летняя женщина, 52-летняя женщина и 65-летняя пенсионерка.

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#дети
#алтай
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Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Меликов: Более 100 человек пострадали при взрыве на АЭС в Махачкале
15 августа 2023, 07:39

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале достигло 102 человек. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов на заседании оперативного штаба.
В настоящее время, в медицинских учреждениях находятся 65 человек, пострадавших в результате взрыва на АЗС, из них, 11 несовершеннолетних. Глава республики также добавил, что за медицинской помощью обратились 102 человека. 

О происшествии стало известно накануне вечером. Возгорание произошло в автосервисе, который расположен вблизи АЗС, затем пожар вспыхнул на самой заправке. ​В результате происшествия, 27 человек погибли, из них, трое детей. 

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#возгорание
#происшествия
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В Канаде учительница христианской школы попала под суд за секс с подростком
CTV News: 40-леттняя учительница христианской школы попала под суд за секс с подростком
15 августа 2023, 07:14

Фото: iStock/Marvin Samuel Tolentino Pineda

В Канаде учительница одной из христианских школ города Оттава попала под суд за секс с подростком. Об этом сообщает CTV News.
По информации телеканала, 40-летней Шеннон Мари Куинн предъявили обвинения по пяти пунктам статьи о сексуальном насилии и эксплуатации несовершеннолетнего. Отмечается, что женщина работала в школе святого Франциска Ксаверия и состояла в реестре городского Католического школьного совета.

Следствие утверждает, что Куинн совершала преступления в период с марта по май текущего года, однако известно об этом стало только в июле. В настоящее время подробности дела не раскрываются, при этом полицейские опасаются, что среди школьников могут быть и другие пострадавшие.

Сейчас учительница находится под стражей и согласна сотрудничать со следствием. Позже она предстанет перед судом и выслушает официальные обвинения.

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#следствие
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#подросток
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При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 27 человек
Число погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 27
15 августа 2023, 06:53

Фото: iStock/Leonid Ikan

Число погибших при взрыве на автозаправочной станции «Нафта 24» в Махачкале выросло до 27 человек. Об этом сообщили в дагестанском Центре медицины катастроф.
Среди 27 погибших, трое детей. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. О взрыве на АЗС стало известно в понедельник вечером. По предварительным данным, взрыв мог спровоцировать пожар, который начался в автосервисе, расположенном вблизи заправки. 

В результате происшествия, пострадали 66 человек, состояние 10 из которых, оценивается как тяжелое. ​Пожар ​ликвидирован спустя четыре часа после начала возгорания. 

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#азс
#уголовное взрыв
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В Новокузнецке 52-летний мужчина поджег сожительницу
15 августа 2023, 06:01

Фото: iStock/artolympic

В Новокузнецке 51-летний мужчина поджег свою сожительницу, облив горючей жидкостью. Об этом пишет Телеграм-канал «Mash Siberia».
Кузбассовец рассказал правоохранителям, что разлил на балконе горючую жидкость и уронил в нее бычок случайно, после чего огонь перешёл на его сожительницу. Женщина госпитализирована, она получила ожоги 2-й и 3-й степени.

Придя в себя в реанимации, возлюбленная подозреваемого заявила, что в ходе застолья сожитель намерено облил её средством для розжига и поджег. Следователи выясняют подробности и обстоятельства произошедшего.

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#следователи
#женщина
#ожоги
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В Красноярске загорелся жилой многоквартирный дом
МЧС: в Красноярске загорелся многоквартирный дом на площади 500 кв.м.
15 августа 2023, 05:44

Фото: iStock/Matt277

В Красноярске пятиэтажный жилой дом охвачен пламенем на территории в 500 кв. м, сообщили на официальном сайте МЧС региона.
«Сегодня рано утром в 05:45 (01:45 мск) было получено извещение о возгорании крыши пятиэтажки на переулке Маяковского. Общая площадь пожара достигла 500 кв. м», — говорится в отчете.
По данным ведомства, 138 жителей, среди которых 11 детей, самостоятельно покинули здание. Жертв и пострадавших нет.
Для ликвидации огня мобилизованы 71 спасатель и 20 машин.

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#взрыв
#здание
#пожары
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«Зеркало недели»: В Хмельницкой области прогремели взрывы
15 августа 2023, 05:31

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщили в областной военной администрации, пишет «Зеркало недели».
«Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — заявил первый заместитель начальника региональной военной администрации Сергей Тюрин.

Накануне воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

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В Эквадоре за неделю до выборов застрелили левого политика Брионеса
15 августа 2023, 04:50

Фото: iStock/DC_Colombia

В Эквадоре, провинции Эсмеральдас, застрелили лидера политического движения «Гражданская революция» Педро Брионес неподалеку от дома. Об этом сообщили соратники политика по партии, пишет РИА Новости.
«Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией. Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии», — цитирует агентство слова кандидата в президенты от «Гражданской революции» Луисы Гонсалес.

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