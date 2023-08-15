В Махачкале в пожаре погибла беременная 18-летняя девушка

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Девушка на 8 месяце беременности приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.
Mash пишет, что девушка вышла замуж и последние два года жила в Москве. Перед родами ей захотелось проведать родителей и отдохнуть, пока муж работает в столице. Родительский дом находился рядом с АЗС.
Накануне вечером семья вышла на прогулку. В момент, когда они проходили мимо заправки, произошёл взрыв. Девушка и её родители скончались на месте.
Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 30 человек. Взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 27 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Известно, что среди погибших было трое детей.
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Накануне вечером семья вышла на прогулку. В момент, когда они проходили мимо заправки, произошёл взрыв. Девушка и её родители скончались на месте.
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Мария Фирсова