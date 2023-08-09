В Махачкале взлетел на воздух жилой дом

Фото: iStock/Roman Novitskii
В жилом доме в Махачкале произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал Baza.
Взрыв случился на улице Айвазовского в городе Махачкала, по предварительной информации - взорвался бытовой газ.
На кадрах, опубликованных Baza, видно, как люди выносят из разрушенных квартир детей.
Количество пострадавших уточняется, на место происшествия едут экстренные службы.
Ранее в городе Канск Красноярского края из-за взрыва газа в многоквартирном доме разрушены квартиры на пяти этажах. Инцидент произошел во время проведения работ по замене трубопровода. В какой-то момент в жилом пятиэтажном доме прогремел взрыв. По информации Минздрава региона, пострадали 11 человек, семеро из которых, были госпитализированы.
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На кадрах, опубликованных Baza, видно, как люди выносят из разрушенных квартир детей.
Ранее в городе Канск Красноярского края из-за взрыва газа в многоквартирном доме разрушены квартиры на пяти этажах. Инцидент произошел во время проведения работ по замене трубопровода. В какой-то момент в жилом пятиэтажном доме прогремел взрыв. По информации Минздрава региона, пострадали 11 человек, семеро из которых, были госпитализированы.
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Евгения Парфентьева