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В Махачкале взлетел на воздух жилой дом

Несколько человек пострадали при взрыве жилого дома в Махачкале
09 августа 2023, 10:35

Фото: iStock/Roman Novitskii

В жилом доме в Махачкале произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал Baza.
Взрыв случился на улице Айвазовского в городе Махачкала, по предварительной информации - взорвался бытовой газ.

На кадрах, опубликованных Baza, видно, как люди выносят из разрушенных квартир детей.


Количество пострадавших уточняется, на место происшествия едут экстренные службы.

Ранее в городе Канск Красноярского края из-за взрыва газа в многоквартирном доме разрушены квартиры на пяти этажах. Инцидент произошел во время проведения работ по замене трубопровода. В какой-то момент в жилом пятиэтажном доме прогремел взрыв. По информации Минздрава региона, пострадали 11 человек, семеро из которых, были госпитализированы.

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#взрыв
#жилой дом
#пострадавшие
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В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв
09 августа 2023, 10:49

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, происшествие произошло на Загорском оптико-механическом заводе на складе с пиротехникой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам очевидцев, в соседних домах выбиты окна. Мощный столб дыма виден за много километров. О причинах взрыва пока не известно. В настоящее время известно минимум о пяти пострадавших. Сейчас на предприятии проводится экстренная эвакуация сотрудников. На место уже прибыл глава городского округа Дмитрий Акулов и все экстренные службы.

Напомним, минувшей ночью мэр столицы Сергей Собянин заявил, что два боевых беспилотника сбили на подлете к Москве. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

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#мэр
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В центре Екатеринбурга обстреляли авто женщины, которая одолжила бизнесмену 15 миллионов
В центре Екатеринбурга неизвестный на самокате обстрелял черный Mercedes
09 августа 2023, 09:55

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В центре Екатеринбурга неизвестный мужчина на самокате обстрелял черный Mercedes, сообщает E1.RU.
Инцидент произошел 8 августа на улице Московской. 
 
По информации СМИ, у хозяйки авто был конфликт с крупным бизнесменом, который задолжал ей 15 миллионов рублей. Накануне суд обязал его выплатить женщине долг. По ее словам, именно бизнесмен может быть причастен к обстрелу ее авто.

Она также отметила, что стрелок целился в тонированное заднее сидение, на уровне в головы. Потерпевшая уверена, что таким образом ее хотели убить.

Женщина написала заявление в правоохранительные органы, происшествие расследуется.

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#долги
#автомобиль
#суд
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SHOT: Пытавшиеся атаковать Москву беспилотники были сбиты с разницей в 16 минут
09 августа 2023, 07:08

Фото: iStock/Sergafa

Два БПЛА, пытавшиеся прорваться к Москве в ночь на 9 августа, заходили одновременно с юго-запада и юга, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники.
Они были сбиты с разницей в 16 минут. Первый из боевых дронов был сбит силами ПВО в Одинцовском районе Подмосковья около Минского шоссе, а второй — в районе Домодедово. Таким образом, разница между точками их уничтожения составила 55 километров по прямой. 

Министерство обороны РФ 8 августа заявило о пресечении попытки Киева устроить террористическую атаку беспилотниками, в результате которой оба дрона оказались сбиты силами российской ПВО. По информации военного ведомства, пострадавших и разрушений ​в результате сорванной атаки нет.

Атаки БПЛА по Москве происходят всё чаще. В офисе Зеленского сообщили, что их будет ещё больше, чтобы Москва привыкала к войне, которая скоро перейдёт на её территорию, заявил советник главы офиса Михаил Подоляк.

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Собянин заявил о двух сбитых на подлёте к столице беспилотниках

Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на Москву

#дрон
#беспилотник
#москва
#происшествия
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Собянин заявил о двух сбитых на подлёте к столице беспилотниках
09 августа 2023, 03:23

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Киреев

Два боевых беспилотника сбили на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте», — написал градоначальник в Telegram-канале. 

О попытке беспилотника прорваться на Москву мэр столицы также писал утром минувшего воскресенья, 6 августа. Тогда украинский дрон точно так же был обезврежен силами столичной системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что атаки БПЛА по Москве происходят всё чаще. В офисе Зеленского сообщили, что их будет ещё больше, чтобы Москва привыкала к войне, которая скоро перейдёт на её территорию, заявил советник главы офиса Михаил Подоляк.


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#сергей собянин
#москва
#дрон
#пво
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НТВ: ВСУ предприняли попытку диверсии в приграничных районах Белгородской области
09 августа 2023, 01:16

Фото: iStock/Tomas_Ragina

В Белгородской области пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать масштабную диверсию в приграничных районах. Об этом сообщил телеканал НТВ.
Российские военнослужащие нанесли минометные удары по таможенному посту Украины, куда ночами привозили боевиков, боеприпасы и технику. Несмотря на тщательную маскировку, разведчики ВС РФ все равно заметили подготовку к вылазкам.

После того, как по указанным координатам был открыт массированный огонь, ВСУ оказались лишены возможности совершать с этого направления новые террористические вылазки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#белгород
#вооружённые силы рф
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СК предъявил обвинение жительнице Анапы в убийстве её трехмесячного сына
09 августа 2023, 00:30

Фото: iStock/Sinicakover

Против 20-летней жительницы Анапы возбуждено уголовное дело об убийстве её трехмесячного сына. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, который уже предъявил женщине соответствующее обвинение.
«Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве 3-месячного сына <...> в отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что утром 8 августа девушка, будучи вместе с младенцем дома, ударила сына в грудь ножом, после чего попыталась покончить с собой. Вызванные родственниками обвиняемой врачи констатировали смерть мальчика, а затем госпитализировали его мать. Сейчас она находится в лечебном учреждении под охраной.

Как уточнили позднее в краевой прокуратуре, в апреле нынешнего года обвиняемая привлекалась к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, однако тогда суд учел ее беременность, дав отсрочку от отбывания наказания.

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#ск рф
#убийство
#дети
#краснодарский край
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Пушилин сообщил о троих погибших и 11 раненых в Донецке
Пушилин: Три человека погибли и 11 ранены в Донецке при обстрелах со стороны ВСУ
08 августа 2023, 22:17

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, погибли три человека и 11 получили ранения. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Глава региона подчеркнул, что среди пострадавших есть ребенок.  ВСУ осуществили массовый обстрел Донецка. В результате произошедшего, пострадали мирные жители. Известно о троих погибших и 11 пострадавших. Пушилин сообщил, что раненым оказывается необходимая медицинская помощь.  

Кроме того, повреждения получили жилые дома местных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. 

По словам главы ДНР, под обстрел также попала бригада рабочих, которые занимались монтажом оборудования на РЭС. 

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#жители
#днр
#всу
#обстрел
#пушилин
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За сутки в Махачкале сгорело четыре электроподстанции из-за аномальной жары
08 августа 2023, 21:48

Фото: iStock/sarawutk

В Махачкале из-за сильной жары сгорели четыре трансформаторные подстанции. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Юсуп Умавов.
Мэр уточнил, что две подстанции уже восстановлены, на остальных проводятся работы.

Кроме того, в дежурно-диспетчерскую службу Махачкалы за сутки поступило свыше 5 тысяч звонков с жалобами об отключении электроэнергии.

Также, Умавов предложил составить график временного зонального отключения электричества, чтобы избежать перегрузки сети.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье усилили патрулирование лесов из-за сильной жары, которая может спровоцировать возникновение пожара.

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#жара
#электричество
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Жителям Московской области рассказали, как переждать грозу в лесу
08 августа 2023, 21:44

Фото: Istockphoto / Jurkos

В Подмосковье 9 августа будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя, грозы, града и порывистого ветра. В пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области рассказали, что делать, если стихия застала в лесу.
В лесу безопаснее всего найти укрытие под мелкими кустарниками. Если вблизи таковых нет, то между людьми и деревьями должно быть не менее 4-5 м. Найдя укрытие, нужно сесть в позе эмбриона.
«Если дерево крепкое и высокое, это не значит, что оно выдержит удар молнии и обеспечит вам надёжное укрытие. По статистике, чаще всего жертвами гроз становятся дубы, тополя и ели», – предупредил председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.
Ни в коем случае нельзя разводить в лесу во время грозы костёр, так как дым и перегретый воздух притягивают электрические разряды. Также нельзя прижиматься к стволу дерева и находиться рядом с деревом, в которое уже ударила молния. 

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