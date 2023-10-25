В Малайзии ребёнок выпал из машины, оказался под колесами автомобилей, но выжил

Фото: istockphoto/Anastasia Gapeeva
В Малайзии мальчик выпал из движущейся машины и оказался под колесами двух автомобилей.
Malay Mail пишет, что мальчик во время движения открыл заднюю дверь автомобиля и упал на асфальт. Пока ребёнок лежал на земле, его сбила машина, а потом мальчик оказался под колесами другой машины. Водитель не сумел вовремя среагировать.
Мальчик получил лёгкие травмы. Он сам поднялся на ноги. Полиция ищет владельцев автомобиля, которые не уследили за мальчиком.
Ранее сообщалось, что жительница города Котово Волгоградской области задержана за издевательства над 6-летней дочерью-инвалидом мужа. Женщина ежедневно била и оскорбляла девочку, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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Мальчик получил лёгкие травмы. Он сам поднялся на ноги. Полиция ищет владельцев автомобиля, которые не уследили за мальчиком.
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Мария Фирсова