В Мали самолет потерпел крушение при посадке

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Самолет разбился при попытке сесть в аэропорту малийского города Гао, передает Malijet.
Сообщается, что самолет потерпел крушение и разбился около аэропорта. После этого он загорелся.
Отмечается, что на место выехали пожарные и спасатели.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Калининградской области во время проведения учебно-тренировочного полёта потерпел крушение самолёт Су-30. Самолёт рухнул в безлюдной местности, все члены экипажа погибли. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
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Екатерина Коршунова