В Марий Эл собака напала на 9-летнюю девочку

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В Марий Эл собака напала на ребёнка, девочка госпитализирована
В Волжске собака напала на 9-летнюю девочку. Ребёнка доставили в больницу с многочисленными рваными ранами рук, ног и головы, сообщают «Вести Марий Эл».
ЧП случилось в частном секторе. Пес породы американская акита выскочил из вольера на улицу и напал на девочку. Хозяин хотел догнать собаку, но не успел.
Ребёнок находится в Республиканской детской клинической больнице.
«Ночь девочка провела в реанимации, сейчас состояние стабильное. Она проходит лечение в отделении травматологии», — сообщил врач-травматолог Иван Дмитриев.
Прокуратура начала проверку.
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ЧП случилось в частном секторе. Пес породы американская акита выскочил из вольера на улицу и напал на девочку. Хозяин хотел догнать собаку, но не успел.
«Ночь девочка провела в реанимации, сейчас состояние стабильное. Она проходит лечение в отделении травматологии», — сообщил врач-травматолог Иван Дмитриев.
Прокуратура начала проверку.
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Мария Фирсова